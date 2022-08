Anseremme a vécu sa fête par les deux bouts, de la quille à la tarte

La fête de la bière fut, comme à l’habitude, la fête à Gambrinus. Les Blanche, Ambrée, Double, Triple, Blonde et Brune, aidées par la chaleur, ont eu beaucoup de succès. Comme, d’ailleurs, le concours du plus gros mangeur de tarte au concombre. Si la flamiche a ses qualités et se déguste avec du Savigny, cette tarte locale, salée, pousse à s’hydrater ou, plutôt, à se biérer. Il faut, en tout cas, aimer le concombre.

Nicolas Guilitte, roi inébranlable, a avalé, cette année, encore de quoi garder son trône, avec 8 morceaux 1/3. C’est moins que les 11 d’autrefois mais personne n’a su le doubler. Le second, Kevin Dufrenne a avalé six morceaux, tandis que le troisième, Philippe Baudelet, a manqué de surprendre le second avec 5 morceaux 7/8e.

La Reine plus forte que le Roi

Qu’importe, l’ambiance était chaude et la fête s’est poursuivie dans la joie.

Au 3ejour de la fête locale, place au Roi de la boule, autre manifestation anseremmoise se déroulant à travers une dizaine de bistrots ou autres établissements éphémères: ADA, le Freÿr, le Colébi, la Grippelotte, le Chapiteau du Comité des Jeunes d’Anseremme, l’Atmosphère, le P’tit Louis, le Tout Simplement, le RCNML et le Cool Corner.

Un concours qui s’est joué en soliste et en équipes. Le Roi de la Boule, c’est Christophe Bultot avec 42 quilles et 15 points; la Reine, elle, est Rachel Vanoosterwijck avec 46 quilles et 16 points. Le casseur de Quilles? Guy Lamquet avec 42 quilles et 14 points. La Dame d’Honneur est Éricka Delvaux avec 44 quilles et 15 points. À l’Inter-équipes, les Pompes Moildart se sont classés premiers avec 221 quilles renversées. Enfin, le Prix Capitale (plus grand nombre de quilles dans un café) a été remis à Charlotte Rondiat avec 8 quilles.

En tout, treize équipes, aux noms quelques fois bizarres (c’est aussi une coutume), ont participé au tournoi étalé sur deux jours, soit 78 joueurs.

On notera que le fair-play, l’ambiance, le respect et l’accueil dans les différents établissements étaient au rendez-vous de cette année exceptionnelle.

Benjamin Briot, le Grand Maître de la confrérie en a profité pour faire découvrir son livre, rempli d’anecdotes, sur l’histoire de ce fameux tournoi. Quant au douf, alias Philippe Dufrenne, il fêtait sa 50eparticipation à ces festivités.

La traversée de la Meuse à vélo a connu aussi son succès habituel.