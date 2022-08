3 jours de grève au centre bpost de Dinant pour dénoncer une diminution de tournées

" Certains en ont 200 en plus par jour", dénonce Didier Obchitte, délégué du syndicat libre de la fonction publique (SLFP) présent sur place jeudi matin. " C’est une augmentation de travail qui est beaucoup trop importante. Physiquement, les agents ne peuvent pas assumer ça. Ce n’est pas une nouvelle organisation du travail, c’est une désorganisation au mépris du personnel et de son bien-être.", poursuit-il.

De son côté, bpost explique que le marché postal change. " Chaque année, il y a 10% en moins de courrier normal et toujours plus de colis. Il faut s’adapter à cette réalité en combinant la livraison des deux, développe Veerle Van Mierlo, chargée de communication de l’entreprise.Ce n’est pas le premier bureau qu’on réorganise, on le fait dans tout le pays. C’est nécessaire pour pouvoir survivre et nous créer un futur favorable. On ne demande pas des choses inhumaines aux gens."

Trop de colis

Sur deux jours de grève, le centre de distribution de Dinant a accumulé 6400 colis. Didier Obchitte soulignera leur gestion de plus en plus difficile. Ils sont encombrants et occupent rapidement beaucoup d’espace dans la camionnette. " Les gens commandent sur Internet, le colis arrive le lendemain. Il y a de tout. Ici on voit un karsher, un décodeur Internet, des meubles Ikea, des colis Décathlon, des croquettes pour chien.", présente-t-il, ajoutant qu’il est compliqué, voire impossible d’interrompre les tournées pour retourner au centre chercher les colis quand on effectue déjà 70 km par jour.

Dernier point dénoncé par les grévistes, les tournées dites “extinguibles” qui concerneraient 4 services. Les facteurs affectés n’auraient plus une feuille de route fixe mais seraient assignés à l’une ou l’autre tâche en fonction des besoins du jour. " On va perdre en qualité de travail", insiste le syndicaliste.

Une réunion syndicat/entreprise s’est déroulée à 11h jeudi afin de trouver un accord. " Le dossier est suspendu et remonte au national car il y a trop d’incertitudes", déclare Didier Obchitte au terme de la réunion. Le travail reprend normalement dès ce vendredi.