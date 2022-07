Dinant: Anna, 94 ans, bloquée dans son appartement depuis 4 mois

L’appartement est propriété de la famille, la copropriété est gérée par un syndic professionnel, une entreprise immobilière de la région. Quatre mois que l’ascenseur est en panne. Aline estime que sa grand-mère est otage d’une situation ubuesque. Selon elle, la société mandatée par le syndic et ce dernier se renvoient la balle, sans qu’aucune solution ne se profile à court terme. Anna, en plus d’être malade, se trouve sinon emprisonnée, bloquée dans une bien triste situation.

«Presque de la non-assistanceà personne en danger»

Commentaires d’Aline: "Ma grand-mère a un grand sentiment d’injustice. Du côté de ses proches, nous avons peine à croire qu’il n’existe pas de procédure d’urgence pour des cas pareils. Après autant de temps, nous n’avons toujours pas de nouvelles sur des délais précis. On nous répond que ce sont les vacances et qu’on ne sait rien faire de plus. On en arrive presque à une situation de non-assistance à personne en danger. Sa santé s’est fortement dégradée. Elle est seule chez elle en pleine canicule.Son médecin traitant a qualifié sa situation de honteuse.

Nous avons écrit au bourgmestre de Dinant, qui a une compétence de sécurité publique, espérant qu’il puisse intervenir; nous n’avons pas eu de réponse. Grand-mère doit déjà se battre tous les jours pour manger, et elle doit aussi maintenant se battre pour pouvoir être capable de récupérer un peu d’autonomie.Là, elle est privée de visites, hormis les quelques personnes plus jeunes de la famille qui se relayent pour accéder par l’escalier de secours. Après le Covid, c’est vraiment triste."

La petite-fille d’Anna ajoute qu’au troisième étage du même immeuble se trouve un monsieur à la mobilité réduite, devant se faire opérer de la hanche.

Quant à sa grand-mère, elle n’en peut plus, et sa famille pas davantage: tout reste bloqué, même si chacun se rend compte de la pénibilité de la situation et s’en dit désolé.

Le syndic: «Obligation de moyens, pas de résultats»

Alain Debroux, qui s’occupe du dossier en tant que syndic professionnel au sein d’une agence immobilière locale, replace la problématique dans un cadre plus général: "Les fournisseurs font dans le stock zéro. Même pour un bouton d’ascenseur, il faut attendre des semaines. Cela arrive pour des choses pas graves, mais ici, c’est grave."

Le syndic rappelle qu’il a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Et, dit-il, il a déployé tous les moyens. Mais il ne peut prendre sa trousse à outils et s’en aller réparer lui-même. Le réparateur attend les pièces. Voilà. Médiatiser?C’est le choix de la famille, mais il espère "que cela ne va pas braquer le fournisseur" .

Autre réflexion du syndic: il a repris, comme pour d’autres immeubles, une gestion opérée durant des dizaines d’années par un syndic privé. Le professionnel analyse que beaucoup de non-professionnels l’ont fait en "bon pères de famille", mais pas nécessairement dans une perspective de gestion à long terme: "A-t-on constitué un fonds de réserve pour des investissements plus lourds. A-t-on envisagé ces investissements?" Possible problème, ici comme ailleurs: si le coût des pièces nécessaires est élevé, il faut d’abord vérifier si les copropriétaires vont payer avant de les commander. Sentiment: on finit toujours par tomber sur le syndic, qui doit respecter les lois et les procédures, explique notre interlocuteur. "Et si je fais venir les pompiers pour une vérification, les cheveux des copropriétaires risquent de se dresser sur leur tête."

La problématique des ascenseurs est en outre particulièrement aiguë: " Je râle trois fois par jour sur des ascensoristes.Ils fonctionnent à flux tendu, ils n’ont plus de stock en Belgique." Quand en outre les immeubles sont anciens et leurs infrastructures vieillissantes, cela n’améliore pas les choses.

Au final, même constat que la famille d’Anna: dans ce cas précis, « la situation est alarmante » .