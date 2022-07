Durant cette fameuse kermesse, il est de tradition de se recueillir devant le monument aux morts proche de l’abbaye, pour se rappeler du martyre de "Leftîs" lors des massacres de 1914.

Comme à Dinant, on s’est réconcilié avec l’Allemagne il y a des années. À l’initiative de Laurent Brion, un contact avait été pris avec l’ambassade de ce pays pour une présence sur place, lors de cette commémoration.

«Ce compte Facebook a été piraté, j’en ai fourni les preuves»

Mais il y a quelques jours, ce fut l’incident. Des membres du collège, bourgmestre Thierry Bodlet en tête, ont trouvé paradoxal d’organiser une cérémonie patriotique tout en relayant des idées d’extrême droite sur un compte Facebook. Sur l’un des comptes de Laurent Brion en l’occurrence.On y voit des "likes" de sites sulfureux, genre "Adolf Hitler’s political beliefs", "Neo Nazism" et on en passe. Conséquence? Laurent Brion nous le dit lui-même, on lui a téléphoné de l’ambassade d’Allemagne pour lui expliquer qu’il n’y aurait pas de représentant sur place dimanche.Le conseiller communal a reçu des explications sur base du protocole: "On m’a dit qu’il s’agissait de conserver de bonnes relations avec la Ville, le protocole voulant qu’une invitation officielle vienne de là." Et de soupçonner fortement que du côté du collège communal, on a "balancé" l’histoire du compte Facebook à l’ambassade.

Sauf que, nous dit Laurent Brion, ce compte a été piraté: "J’ai porté plainte à la police, avec toutes les preuves de ce piratage. Ce compte est désormais fermé.Cela fait 8 ans que je ne m’en souciais plus, on m’y voit en photo avec une ancienne compagne. Ce compte a été hacké. Je suis loin d’être un nazi. Tout cela est regrettable. Je suis allé dans le bureau de Thierry Bodlet, je lui ai montré les preuves du piratage de mon compte. Du coup, il a rebondi en me disant que ce n’est pas à un comité de quartier d’organiser une commémoration du genre, avec une représentation officielle."

Conclusion du conseiller Brion: "Je n’ai pas signé le pacte de majorité et on veut nuire à mon image." La commémoration de ce dimanche au monument aura tout de même lieu, mais sans présence allemande. Le bourgmestre Bodlet étant en vacances à l’étranger, la Ville, dixit Laurent Brion, sera représentée par l’échevine Camille Castaigne et son collègue Alain Rinchard. Richard Fournaux sera aussi présent.

Rétropédalage… du bout des lèvres

Contacté par nos soins alors qu’il se trouve dans le sud de l’Espagne, le bourgmestre Bodlet note que le compte Facebook litigieux, de fait, "date d’avant 2017" . Rétropédalage: "Laurent Brion a fourni des preuves de piratage, on lui laisse le bénéfice du doute." Certitude: "Personne ne viendra de l’ambassade d’Allemagne. Ils ont téléphoné pour voir ce qu’il en était, pour un check, pour savoir si c’était une organisation communale ou pas. Je leur ai signalé qu’il s’agissait d’une manifestation de quartier. Ils ont cru que c’était une manifestation officielle, car Laurent Brion avait signé l’invitation en tant que conseiller communal. Ils lui ont téléphoné pour lui dire qu’ils ne viendraient pas, du coup."

Fin de l’incident… totalement provoqué pour se venger de lui, estime le président de la kermesse de Leffe.