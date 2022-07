Dinant: en or, la distillerie Wave Distil remporte ses 13e et 14e médailles

Le Ginneke’Tiche est le nouveau produit 100% belge de la distillerie. Son créateur, Thierry Van Renterghem, n’utilise que deux ingrédients pour sa conception: des baies de genévrier et des zestes de citron vert. Pour le Wisky gagnant, une fois prêt, il est mis en fût durant 10 ans avant d’être mis en vente.

Ce n’est pas la première fois que la fabrique remporte un concours. Elle a déjà ramené 13 médailles de divers concours internationaux.

Cette année, le World Trophy Spirits réunissait plus de 1400 spiritueux de plus de 65 pays. Un peu moins d’une centaine d’experts, venus du monde entier, avaient fait le déplacement. Parmi eux, des importateurs, des distributeurs, des détaillants et des sommeliers. Ils ont dégusté les différents spiritueux à l’aveugle avant de rendre leur verdict.

Les deux spiritueux vainqueurs sont en vente chez les grossistes, cavistes ou dans les épiceries fines.

