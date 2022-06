Dinant: il risque vingt ans de prison pour un vol d’une rare violence au Night & Day, «à un mm de la cour d’assises»

Ce soir-là, l’homme, originaire de Bruxelles, débarque à Dinant pour passer la nuit chez une connaissance après avoir trouvé porte close à l’abri de nuit de Jambes. Il fait une première halte au Night&Day à 22h08. Il y retourne une seconde fois vers 23h31. " Pour acheter de l’alcool .", assure-t-il.

Lors de ce second passage, l’homme éclate une bouteille de bière de 75 cl au visage de la vendeuse de 22 ans. Puis la roue de coups: 26 coups de poing, un coup de genou, 3 coups de pied et tout autant de tentatives de strangulation. Il repartira avec 500 €. " Je n’en reviens pas qu’elle soit toujours là. On est passé à 1 mm de la cour d’assises. Si elle meurt, personne ne conteste l’intention homicide. La scène dure trois minutes, trois minutes de guerre. Malgré tout ce qu’elle a subi, elle a eu le bon geste pour activer l’alarme hold-up. ", précise Étienne Gaublomme pour le ministère public.

Interrogé sur ses intentions, le prévenu évoque le trou noir et conteste avoir été en repérage lors de son premier passage. " Il n’y avait rien de prémédité. J’y allais pour acheter de l’alcool. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait cela. "

La victime souffre d’une incapacité de travail de plus de quatre mois. " C’était son troisième jour de travail. ", précise son avocat Me Druart. " Elle ne travaillera plus jamais dans ce genre d’établissement. Elle a une formation d’éducatrice. Désormais, les cris, les bruits,… ce n’est plus possible non plus. "

Le prévenu a déjà été condamné à sept reprises par un tribunal correctionnel pour vol, y compris avec violence, extorsion, menaces, détention d’armes et coups et blessures. Il se trouve en état de récidive légale. Pour son avocate, MeSomers, il y a de la bonté dans chaque être humain. Pour faire ressortir celle de son client, un travail sera nécessaire en milieu carcéral. Elle invite le tribunal à trouver " le juste milieu " dans la peine à prononcer.

«400 travailleurs attendent beaucoup de la décision judiciaire»

Parmi les parties civiles figure également la société morale qui représente le night-shop, membre du groupe Night&Day. Pour soutenir la victime de l’agression mais également tous les travailleurs du groupe, malheureusement susceptible d’être un jour ou l’autre confronter à ce genre d’énergumène. " Le groupe qui existe depuis plus de 25 ans et compte une centaine de magasins et près de 400 travailleurs. Des agressions et des cambriolages, ils en connaissent énormément. Mais c’est la première fois qu’il y a une agression aussi violente et dramatique. Les 400 travailleurs du groupe attendent beaucoup de la décision judiciaire qui sera rendue, afin de renforcer leur sentiment de protection ", plaide MePeret.

Jugement le 13 juillet.