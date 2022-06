Sur les bords de la Lesse, dans le village de Houyet dans le Namurois, Léa, Rayaan, Alexis, Inès et leurs amis discutent, assis sur les deux bancs en carton et en bois apportés par l’ASBL Dinamo. Le petit groupe d’enfants et d’adolescents accueille avec joie les animations proposées par les éducateurs de l’AMO Dinamo (service d’aide à la jeunesse).

L’équipe de Dinamo travaille sur huit communes rurales de l’arrondissement de Dinant où de nombreuses personnes précarisées rencontrent notamment des problèmes de mobilité. Les bus manquent pour se déplacer et se rendre à des activités. Et la montée de la Lesse, l’été dernier, a détruit plusieurs infrastructures sportives et autres équipements de loisirs. "Depuis la crise sanitaire, nous remarquons qu’une partie de notre public nous sollicite moins, explique Cédric Tourneur, éducateur spécialisé à l’AMO Dinamo . Nous avons décidé de sortir de nos murs et d’aller à leur rencontre. La plupart de ces jeunes, parfois très isolés, ont besoin de retisser du lien social."

Dinamo a donc lancé un nouveau projet "Les Amoureux des bancs publics" pour aller à la rencontre des personnes isolées. "Avec notre minibus, nous nous arrêtons là où il y a des jeunes qui discutent ou qui pourraient se rassembler. Nous installons des bancs et nous débutons des animations pour tisser du lien, précise Cédric Tourneur. Les bancs attirent leurs regards. Ils sont une plus-value par rapport à notre travail pour entrer en contact."

Accompagner les jeunes à mieux s’intégrer socialement et à trouver une confiance en eux et une meilleure estime d’eux-mêmes.

Intégration sociale et confiance en soi

Au-delà des jeux de société, parties de badminton et autres activités sportives, les travailleurs sociaux répondent aux attentes et aux besoins des jeunes et des familles. "Nous les accompagnons notamment à mieux s’intégrer socialement et à trouver, pour la plupart, une confiance en eux et une meilleure estime d’eux-mêmes. Nous accompagnons aussi les familles dans leurs missions socio-éducatives et nous les soutenons dans leurs tâches et responsabilités parentales." Isaline Tricnaux, assistante sociale de Dinamo, a par exemple aidé deux des jeunes que nous avons rencontrés à réaliser CV et lettres de motivation pour tenter de décrocher un job étudiant.

Tout est prétexte pour stimuler et encourager la créativité et la prise d’initiatives des jeunes en menant aussi des projets intergénérationnels.

Les bancs pratiques, légers, modulables en carton et le banc en bois, constitué de chaises assemblées, ont été réalisés lors d’un stage organisé par l’AMO à Hastière. D’autres constructions sont prévues en impliquant parents et grands-parents afin de bénéficier de leur savoir-faire. Plusieurs animateurs de Dinamo vont d’ailleurs suivre une formation en septembre pour apprendre à construire des meubles en carton et affiner la technique pour rendre les meubles résistants à l’eau. Les jeunes pourraient ainsi fabriquer leurs propres meubles à base de matériaux récupérés. Une initiative transposable dans d’autres villes et villages.

www.din-amo.be