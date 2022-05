Halte au trop-plein de kayaks sur la Lesse: le Conseil d’État annule un arrêté

Celles-ci s’opposaient au gouvernement wallon et requéraient l’annulation de l’arrêté ministériel datant du 26 octobre 2017 par lequel les SPRL Dinant Tourisme et Pitance (appartenant toutes deux à Olivier Pitance) étaient autorisées à exploiter une activité de location de kayaks sur la Lesse (tronçons Houyet-Gendron, Gendron-Anseremme et Houyet-Anseremme).

Au terme d’une longue procédure, le Conseil d’État a annulé cette autorisation.Dans sa décision, il relève notamment que rien ne permet de s’assurer que le nombre de mises à l’eau autorisé ne risque pas de porter préjudice à l’intégrité des sites Natura 2000 traversés par le parcours des kayaks.

"Les associations requérantes s’étaient opposées au permis délivré par les ministres de la législature précédente (René Collin pour la Nature et Carlo Di Antonio pour l’Environnement, NDLR) car celui-ci ne rencontrait pas nos objections, explique Juan de Hemptinne, président de l’ADSVN. Nous étions déjà intervenus lors de l’enquête publique et nous avions évalué qu’une série d’éléments permettait au Conseil d’État de casser le permis des SPRL de Monsieur Pitance"

Pour lui, cette décision représente une grande victoire, synonyme de la pugnacité des différentes associations et de leur bonne coordination visant le même objectif.

Un tourisme plus parcimonieux

Olivier Pitances’attendait à un tel arrêt du Conseil d’État. De son propre aveu, il l’anticipait depuis quatre ans. "Durant tout ce temps, on a travaillé pour résoudre les incomplétudes épinglées dans l’étude d’incidences et que la partie adverse nous reproche , assure-t-il. On est en contact avec les différents ministères pour peut-être trouver une solution simplifiée." Il prépare actuellement une demande de renouvellement de permis. En attendant, il poursuit son activité "sur une base légale" qu’il ne souhaite pas dévoiler, "par discrétion" . Avec combien de kayakssur la Lesse? Il ne souhaite pas en dire plus.

D’après Juan de Hemptinne, les requérants ne s’opposent pas au tourisme en soi mais bien à la pression et aux conséquences générées par un tourisme excessif sur le milieu naturel. Catherine Mignot, directrice du camping Villatoile de Pont-à-Lesse en témoigne. Pour elle, le bruit provoqué par cette abondance de kayaks, surtout lors des jours de grande affluence, est invivable. "Sur les berges et les aires d’accueil, il n’est pas possible d’accueillir autant de personnes, s’insurge-t-elle. Il y a aussi les déchets et toutes les autres incivilités. Les kayakistes ne sont pas encadrés et font n’importe quoi. C’est une zone de non-droit. Il faut que la Région réalise à quel point cette vallée est d’une richesse incroyable mais qu’elle subit un impact trop important du tourisme de masse."

L’intention des requérants n’est pas de stopper complètement la circulation des kayaks mais bien d’en moduler le nombre compte tenu de la biodiversité et également des conditions climatiques puisque lorsque le niveau d’eau est déjà très bas, la flore et la faune des berges et du lit de la Lesse en pâtissent d’autant plus. "C’est un signal pour les promoteurs du tourisme, pour les inciter à mieux gérer les flux, estime Juan de Hemptinne. On souhaite que cela fasse jurisprudence au niveau wallon pour attirer l’attention des autorités administratives quand elles devront délivrer d’autres autorisations, que ce soit sur la Lesse mais aussi sur l’Ourthe, la Semois, etc." Si cet arrêt satisfait les défenseurs de la nature et de la pêche, Georges Hoyos, qui préside l’ASBL Lesse, Nature & Patrimoine (qui ne fait pas partie des associations requérantes car elle n’était pas encore constituée en 2017 mais qui est engagée dans la même bataille), c’est un premier pas mais le combat n’est pas fini (voir ci-contre).