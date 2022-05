Riche de son succès de l'hiver dernier: Dinant Lumière est désormais une ASBL

Pour la première, on a puisé dans le budget communal et le même Omer Laloux, avec quelques amis qui l’avaient rejoint, estime que ce fut une réussite, y compris au niveau des animations qui ont accompagné cette mise en lumière: défilé de géants, d’orchestres, de groupes folkloriques, trail de Noël. Avec en sus des échos de commerçants se réjouissant que ça ait attiré du monde chez eux, en période généralement creuse.

Sur base de ce bilan positif, les promoteurs de l’expérience de l’édition de l’hiver dernier ont décidé de persévérer dans le futur, et même d’amplifier les efforts lumineux. Ce lundi, le noyau de base a lancé l’ASBL Dinant Lumière, en signant ses statuts. Il s’agit d’Omer Laloux, de Marc de Villenfagne (le patron de la Citadelle), d’Henri Bourdon (secrétaire du Syndicat d’Initiative), de l’ancien bourgmestre Axel Tixhon, de Marc Loos et de Tristan Lejeune.

L’objet social de cette association sans but lucratif: " La gestion, l’élaboration et la mise en œuvre d’actions lumineuses tendant à la mise en valeur du patrimoine de Dinant et des villages ". Des villages également, et pas uniquement du centre-ville. Omer Laloux nous explique qu’il mettra des propositions en ce sens sur la table dès que le conseil d’administration sera constitué.

Sans carcan administratif

Pourquoi adopter une forme juridique d’ASBL? Pour la pérennité bien sûr, mais aussi pour davantage de flexibilité, commente le conseiller communal Laloux.

De son point de vue, dépendre uniquement du budget communal impose un carcan administratif pour certaines activités annexes. Comme l’installation d’un "repaire des loups" en bas des escaliers de la collégiale (c’était un bar VIP).

Autre aspect: une ASBL peut facilement partir à la recherche de sponsors, qui s’ajouteront à ce que la Ville voudra bien ou pourra encore apporter au budget de ces festivités.

Voilà qui devrait permettre de voir plus grand, géographiquement, mais peut-être aussi temporellement. Dans le futur, on pourrait ne plus se contenter d’illuminations hivernales.

La lumière, ça plaît beaucoup, retient Omer Laloux: "Encore maintenant, on reçoit 50 commentaires positifs par semaine sur Facebook, alors que la première édition s’est tenue il y a des mois" .