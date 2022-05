La convention qui unit Natagora à la Ville de Dinant a été renouvelée cette semaine, avec la mise à disposition des 30 ha de terrain pour une durée de 30 ans. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, c’est avec joie que l’organisme annonce avoir signé un compromis de vente d’une parcelle de 7 ha faisant le lien entre les deux zones actuelles de cette réserve située sur les hauteurs de Dinant.

La parcelle en question appartenait au carrier voisin. Elle était convoitée par des promoteurs immobiliers. Pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel et garder la beauté du paysage, l’abbaye de Leffe, installée en contrebas, a participé financièrement à l’acquisition.

Cet achat participe du programme européen "LIFE Connection", coordonné entre autres par Natagora et le Département Nature et Forêts (DNF) et financé à 75% par la Commission européenne. Objectif: restaurer et préserver la biodiversité via la connexion de prairies, pelouses et forêts humides.

La réserve de Devant-Bouvignes est constituée de pelouses calcaires, parmi les dernières de Wallonie. Son intérêt à l’échelle européenne est donc immense. Des orchidées, caractéristiques de ces milieux, y sont implantées.

"À Dinant, nous avons l’orchidée singe , commente Olivier Kints, chargé de mission des réserves de l’Entre-Sambre-et-Meuse pour Natagora. C’est emblématique car c’est une plante très exigeante. Quand elles sont présentes, c’est que le milieu est très riche du point de vue de la biodiversité."

Des espèces rares et menacées

De nombreuses espères rares de la faune et de la flore présentes sur le site sont aujourd’hui menacées d’extinction. Il y a par exemple le papillon "Flambé", lequel présente des rayures de zèbre. La couleuvre "Coronelle", inoffensive, est également installée.

Pour Olivier Kints, la construction de bâtiments sur les lieux aurait été catastrophique. "En 20 ans, j’ai vu disparaître plusieurs espèces de plantes et d’animaux, surtout des insectes" , regrette-t-il.

Le projet "LIFE Connection" assurera ici un couloir écologique en faveur de tout un cortège de plantes et d’animaux spécifiques de ces habitats naturels.

Le pâturage des moutons

Le maintien de ces espèces ne serait pas possible sans l’intervention d’une vingtaine de moutons et d’une demi-douzaine de chèvres qui pâturent sur les versants de la réserve. L’ASBL environnementale Ardenne et Gaume s’occupe de la gestion de ces animaux au quotidien. "Si on laissait tout comme ça, l’endroit se reboiserait au détriment des plantes plus sensibles" , explique Sébastien Quennury, assistant de projet "LIFE Connection".

Quelques bénévoles réguliers viennent compléter le travail des moutons, à la main. On les appelle les "papys et mamys", tant ils se rendent à la réserve depuis longtemps. Ils s’occupent de la zone des orchidées, débroussaillent ici et là, entretiennent également les sentiers de promenade. Un beau travail en collaboration finalement, où chacun met la main à la "patte" pour préserver ce petit coin de paradis.