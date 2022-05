Dinant : Carmen, 83 ans, motarde par amour

"Mamy bikeuse", comme on la surnomme, fêtait son 83eanniversaire le jour de la fête des mères. Mère de trois garçons, grand-mère de quatre petits-enfants et arrière-grand-mère comblée, Carmen brille dans ce rôle de maman, au sens large du terme, qu’elle semble incarner de toute son âme.

La moto, un prétexte

Arrivée en Harley Davidson, derrière l’ami de son fils, Luc Hody, elle vient de parcourir son Condroz bien-aimé. La vie qu’elle mène en ce moment est plus calme qu’auparavant. "Mes plus belles années, c’est quand je partais avec mes fils à moto" , se souvient-elle. Car ce qui l’intéresse surtout dans ce deux-roues, ce sont les moments qu’il lui offre avec ceux qu’elle aime.

Son aîné l’a quittée il y a deux ans maintenant, la laissant nostalgique de son souvenir. "Quand j’étais enceinte de lui, j’allais aux cours d’accouchement sans douleur avec ma petite moto, mon ventre touchait presque le réservoir" , raconte-t-elle, riant encore de la réaction de la sage-femme lorsqu’elle la voyait.

Son fils, prénommé Luc lui aussi, était un grand passionné de moto, passe-temps qu’elle a gardé de lui. Bien que ses souvenirs de motarde remontent à plus loin encore: "Quand j’avais 17 ans, je courtisais avec un très bel homme, vous n’imaginez pas. Il venait me chercher et on partait nous promener dans les campagnes. Il est malheureusement décédé à moto à l’âge de 25 ans."

Passionnée de valse

Originaire de Gesves, elle a ensuite fait la rencontre de son mari, qui provient de Florée, avec qui elle arpentait aussi la région. Jeunes parents, ils durent se résoudre à troquer leur bécane contre une voiture. Pour y revenir quelques années plus tard.

Si la moto l’a suivie toute sa vie, Carmen est bien d’autres choses aussi. Par exemple, elle trouve le Wallon vulgaire et n’apprécie pas quand les gens parlent fort. Elle collectionne les statuettes de poules et son idole, c’est Luis Mariano. "Maman, c’est toi la plus belle du monde, car tant d’amour inonde tes jolis yeux" , chantait-il. Ceux de Carmen, d’un bleu lumineux, vous emmènent, enivrants, loin des soucis. Cette chanson ne pourrait pas plus lui correspondre.

"J’ai un ancien tourne-disque, celui de mon fils, que j’aime faire aller chez moi. J’écoute les valses de Vienne, de l’accordéon et de l’orgue" , dit-elle en souriant. Avant, j’allais souvent danser à la salle Saint-Luc à Ciney. Je ne restais jamais assise. Qu’est-ce que j’ai dansé!" .

Et si dimanche elle n’a pas dansé, c’est qu’elle a été bien surprise d’entendre cette musique d’anniversaire retentir à son arrivée au "90 d6bels". Et que Patrick Sébastien, c’est pas trop son truc.