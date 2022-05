Dinant : le retour du tourisme de masse

Même dans les parkings périphériques, c’est "full". Plusieurs conducteurs attendent qu’une place se libère. Les bords de Meuse réaménagés ont du succès comme jamais, à l’ère d’une accalmie pandémique et d’un printemps digne de l’été.

Les motards eux, disposent de nombreuses places gratuites sur des emplacements spécifiques au cœur de la zone la plus fréquentée: place Balbour (sous le pont) et en deux autres endroits, proches de la place Albert. Mais ils sont des centaines, cela ne suffit pas. Pour eux aussi, les places sont… chères. Pourquoi viennent-ils si nombreux à Dinant?Nous posons la question à l’un des "bikers" qui tourne et tourne sans trouver où poser sa béquille. Réponse: car ici, on peut se parquer en plein centre, gratis, alors qu’à Durbuy, on est relégué à un kilomètre et que c’est payant. Les motards n’aiment pas se trouver loin de leur moto. À Dinant, on les soigne, ils débarquent. Preuve supplémentaire de l’intérêt pour ce public: en 2020, on avait même créé pour eux une consigne (inaugurée par la ministre duTourisme) pour déposer leur casque ou leur sac à dos, histoire ne pas trimbaler ce "barda" partout. Ça n’aura pas duré bien longtemps, dans un local proche de l’hôtel de ville, faute de succès. Mais dans la presse spécialisée et les forums d’amateurs de deux roues motorisés, la réputation de ville "Bikers friendly" s’est répandue dans un petit monde amateur de concentrations.

En 2019, ils étaient 6000

Voilà comment non seulement Dinant prend certains week-ends des airs de Durbuy… mais aussi de Daytona Beach, la cité balnéaire de Floride connue pour ses grands rassemblements de Harley. Même s’il ne s’en attribue pas le mérite, Phil François, le président du syndicat d’initiative, est assurément pour quelque chose dans la réputation de la cité mosane chez ses amis motards.Il est par ailleurs le président des "Brother Eagles", un club de passionnés de Harley né à Dinant et qui a essaimé en diverses sections.

C’est l’homme de grands rassemblements, les mois de septembre, baptisés les "Dinant motorcycles days" (toutes marques confondues). Le dernier en date, avant la crise Covid, c’était en 2019, il avait marqué les esprits: 6000 participants. Ambiance Daytona, looks de baroudeurs, concerts rock et tout le tralala.

Il faut se remettre de la crise, à considérer qu’elle est terminée (rien n’est moins sûr), mais nous dit Phil François, la prochaine édition, ce ne sera pas pour cette année: trop risqué de tout lancer, Tous les espoirs reposent sur une édition 2023 potentiellement mémorable.

Dixit le président du S.I. et des motards, ce genre de public est très intéressant: il a de l’argent, il le dépense. Il faut écrire que la moyenne d’âge est assez élevée. Dinant constitue un "spot" parfait, accueillant, au cœur d’un réseau de balades prisées.

Cela met de l’ambiance, au milieu d’une foule de visiteurs "traditionnels" venus en famille. Mais face à des affluences vraiment impressionnantes, on ne peut s’empêcher de repenser à un débat déjà entendu au conseil communal: pourquoi ne pas transformer une partie de la ville en piétonnier, certains jours? Le problème, c’est que les motards iraient voir ailleurs. Le succès n’est pas nécessairement facile à gérer.