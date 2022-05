Dinant: 150 électriques partagées disponibles

Après avoir introduit des trottinettes électriques partagées à Bruxelles, à Ypres et à Namur, ce nouveau lancement s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Bolt en Belgique, "C’est la quatrième ville dans laquelle nous nous lançons en Belgique en moins d’un an. Nous avançons étape par étape et nous sommes très heureux que celle-ci nous amène à Dinant aujourd’hui", explique Oualid Benhammadi, directeur des opérations de Bolt Belgique.