Parking Patenier à Dinant: 10 ans que ça pompe

En attentant, ce qui se passe sous la place Patenier est assez hallucinant.L’échevin des Travaux Robert Closset, pour sa part et à titre personnel, clame qu’il n’a jamais cru au système imaginé: "Une espèce de Tupperware étanche" . Et de préciser qu’il ne l’a jamais été. Il était à peine inauguré que des fissures apparaissaient.Pas étanche du tout, le parking. Il a fallu construire d’urgence une salle technique, sorte de fosse équipée de puissantes pompes. Et réaliser une dalle au-dessus du béton où stationnaient initialement les voitures.Entre les deux, un espace pour récolter le liquide, dirigé vers des rigoles, elles-mêmes amenant l’eau vers les pompes.

Un peu d’eau? Non, énormément. Ce mardi matin, nous avons pu le constater dans le fameux "puits" où se trouvent les quatre énormes pompes. Une véritable petite chute d’eau, très bruyante, s’y engouffrait sans discontinuer alors que ces jours-ci, il ne fait pas vraiment humide.

Indispensable, le système d’alarme

L’électricien de la Ville, Mossadeq Boughalem, nous explique que ce dispositif tourne en permanence. Le système: en fonction du volume d’eau, les pompes s’enclenchent une par une. Les quatre si besoin. Le pompage fonctionne 24 heures sur 24, depuis autant d’années. Il y a intérêt, ajoute celui que l’on surnomme Momo à l’atelier communal: sans pompes actives, dit-il, il faut à peine vingt minutes pour que le parking se remplisse d’eau, quelle que soit la saison ou la météo. Dans ce laps de temps, le niveau atteint les 10 centimètres là où se garent les autos. Il y a intérêt à très vite réagir.Voilà pourquoi un système d’alarme a été installé, si les plombs sautent ou s’il y a un problème du réseau d’électricité. En journée, un poste fixe est appelé automatiquement à l’atelier communal.Le soir, la nuit et le week-end, c’est un GSM. Il arrive aussi à l’échevin des Travaux d’y aller lui-même. Il a fallu intervenir un nombre incalculable de fois… et ça va évidemment continuer. S’il s’agit d’une panne généralisée et pas simplement de relever le disjoncteur, il faut descendre avec un groupe électrogène.Presto. Il y a aussi une pompe de réserve en stock, si l’une des quatre a rendu l’âme. Ce ne sont pas de petites pompes. Leur coût est important, il faut régulièrement les entretenir ou les remplacer.

Dixit l’électricien de la Ville, tout cela ne sert qu’à envoyer vers la Meuse de l’eau qui y coulait jadis naturellement. Cela coûte évidemment très cher. En surveillance, mais aussi en électricité. Le relevé du compteur indique que depuis le 25 décembre 2012, la consommation a atteint les 23.000 kw/h (aux tarifs actuels, ça fait plus de 10.000€).

Maudit, depuis le début

Ça coule, ça coule sans fin, depuis une décennie. L’avantage, sourit nerveusement l’échevin des Travaux Closset, c’est que le parking Patenier est en quelque sorte devenu un "puits géant" pour tout le quartier: "Les riverains n’auront plus jamais de l’eau dans leur cave, tout arrive ici" .

Ce parking, c’est une plaie, conclut l’édile. Depuis le début. Il a tout de même coûté 5,5 millions d’euros.La Ville de Dinant comptait sur un subside wallon de 3 millions, elle a dû s’en passer, à cause d’une erreur administrative dans le dossier, que le pouvoir subsidiant n’a pas laissé passer. Le pouvoir local a été en justice, il n’a finalement rien pu récupérer. Dix ans que ce dossier prend l’eau, sur tous les plans.