Le squatteur des rochers de Freÿr débouté devant la cour de cassation, il doit définitivement remettre les lieux en état

Plainte a évidemment été déposée et les infractions étaient d’autant plus graves qu’il s’agit d’une site classé "zone naturelle" et répertorié comme "patrimoine immobilier exceptionnel".

Cet individu, qui revendique la profession de grimpeur, s’est défendu bec et ongle pour préserver son joyau naturel mais il s’est, malgré tout, retrouvé devant le tribunal correctionnel de Namur où il a dû s’expliquer sur deux préventions.

La première concerne l’édification du chalet sans permis, sur un terrain qui ne lui appartient pas. La deuxième vise l’abattage d’arbres déclarés "volés".

À la surprise générale, le 29 juin 2020, le juge avait déclaré l’irrecevabilité des poursuites pour la première infraction. Aux yeux du magistrat, les formalités légales pour traduire le quadragénaire en justice n’avaient pas été respectées et Jean-François R. pouvait continuer à couler des heures paisibles, à l’ombre des rochers de Freÿr et en bord de Meuse. Concernant la deuxième prévention, l’intéressé avait écopé de 2 mois d’emprisonnement ferme et d’une amende de 1000 euros.

En appel

Sans faire ni une ni deux, le procureur du Roi et le fonctionnaire sanctionnateur, représenté par MeJean-François Cartuyvels, du barreau de Marche-en-Famenne, avaient relevé appel du jugement. Et ils ont été entendus. En effet, le 30 juin dernier, la cour d’appel de Liège a considéré que le juge namurois s’était enlisé dans un formalisme stérile et superflu. Les formalités légales pour les procès-verbaux et la citation avaient bien été respectées. La deuxième prévention, incontestable, a également été déclarée établie.

Bilan des courses: le quadragénaire est condamné à une peine de travail de 100 heures et à la remise en état des lieux, soit l’abattage du chalet.

Loin de se décourager, le condamné s’est pourvu en cassation, via son avocat bruxellois, MeNicolas Cohen. Il fut à nouveau question des formalités légales pour les procès-verbaux et les citations. Cependant, la très haute Cour a rapidement balayé les divers moyens invoqués et le pourvoi a été rejeté. La peine est définitive.