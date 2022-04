Dinant : du gin distillé à partir d'un orge local

"Beaucoup font des gins macérés. Nous, nous ne faisons que de la distillation", appuie le spécialiste, fort de quatre médailles à des concours internationaux pour un gin précédent.

"C’est un retour à l’essentiel, avec des produits nobles et locaux" , poursuit-il. En effet, l’orge, nécessaire à la fabrication du maltage, est cultivé à Thynes. Soit à moins de trois kilomètres de la distillerie. "L’agriculteur Julien Pesesse s’est arrêté un jour avec son tracteur et nous a proposé une collaboration. Nous n’avons même pas dû chercher. C’est un cycle puisque le moût leur revient ensuite, il n’y a pas de déchets" . Les baies proviennent quant à elles d’Italie.

Méthode de fabrication unique

À la dégustation, la douceur du gin épate par sa rondeur. Il ne pique pas la gorge et peut très bien se consommer en cocktail, bien sûr, mais également pur. La particularité du Ginneke’tiche tient en l’utilisation d’un alambic charentais en cuivre, tel qu’on peut le voir sur la photo. Les producteurs sont les seuls en Belgique à utiliser cet outil. "Le cuivre permet une meilleure propagation de la chaleur et apporte plus de finesse au produit. L’alambic charentais permet aussi une double distillation successive car l’alcool passe d’abord par un alambic traditionnel en col de cygne" , développe Benoît Bertholet, administrateur de la société.

La gamme est déclinée en deux versions et le gin compte à ses côtés le "Manneke’tiche", un whisky qui résulte du mélange de deux single malt, l’un vieilli en fût de chêne français, l’autre en fût de chêne porto/cognac.

L’ambition de Wave Distil est de proposer prochainement un pack duo. "On souhaite rester attractifs et faire en sorte que les deux bouteilles puissent être offertes ensemble quand on va chez des amis, par exemple" , épingle enfin Benoît Bertholet.

Le produit est disponible à la vente chez les cavistes, grossistes et épiceries fines. Plus de 5000 bouteilles sont produites par série et l’entreprise ambitionne d’en produire jusqu’à 200000.