Haute-Meuse: beaucoup de nids de faucons pèlerins

Nous sommes en pleine saison de nidification et dixit le bénévole de l’association naturaliste, "ça va très bien cette année" . Il est heureusement bien loin le temps où ces rapaces avaient complètement disparu de nos régions. Dans les années septante, se rappelle Pierre Mossoux, on n’en voyait plus un seul.À cause de certains pesticides, aujourd’hui interdits, explique notre interlocuteur. Le rapace est par ailleurs hyperprotégé, donc il est de retour, et on en voit un peu partout sur les rochers de la Haute-Meuse.

À Freyr, un couple a repris ses quartiers de la période des amours et des naissances imminentes. Même si les pèlerins, bon an mal an, ne s’en vont pas bien loin, relate l’ornithologue amateur mais très avisé: "Nos faucons pèlerins ne sont pas des migrateurs, mais ils étendent leur territoire de chasse en hiver" .

Les nichées sont nombreuses en aplomb de la Meuse ou de la Lesse. Pierre Mossoux nous en fait un inventaire, de mémoire: "Comme d’habitude, il y a un site de nidification sur le rocher de Freyr. Cette fois, les faucons n’ont pas été délogés par des Grands-Ducs qui avaient pris possession de leur falaise, l’an passé. On a aussi un couple à Moniat (sortie de Dinant, en direction de Givet), d’autres dans le parc naturel de Furfooz, à Waulsort (face à l’ancienne usine Céramanova), à Annevoie. Il y en a un peu partout" .Beaucoup plus en aval, on en trouve aussi dans le périmètre urbain de Namur, par exemple à Marche-les-Dames.

Bagués… et surveillés

Dans le courant du mois de mai, les jeunes faucons pèlerins seront bagués par l’Institut royal des sciences naturelles. Une bague à chaque patte. Comment procède-t-on, notamment à Freyr (la voie où se trouve le nid a bien évidemment été fermée)? Une fois que les jeunes ont deux ou trois semaines, un grimpeur… descend les chercher. Il les remonte au sommet, dans un sac. Une bague à une patte, en cuivre, une autre à l’autre patte. Celle-là avec de grands chiffres et symboles. Afin que l’on puisse lire les données avec une longue-vue.C’est ainsi que des pèlerins précédemment nés à Waulsort, un mâle et une femelle, ont ensuite été repérés, l’un en Allemagne, l’autre dans le Sud de la France.Ou comment ces rapaces font leur vie une fois sortis du nid.

Encore faut-il qu’on ne vole pas ces rapaces.AFreyr, les membres du club alpin ont un œil quasi permanent sur la falaise gérée par leurs soins.Peu de risques.AFurfooz, lieu assez isolé, une caméra filme le nid 24 heures sur 24. Il faut rester méfiant. Le responsable de Natagora se souvient du vol de jeunes faucons sur le rocher de Champalle (Yvoir), il y a quelques années. Ce fut aussi le cas alors que les rapaces revenaient à peine dans la région, au début des années nonante. Sur la roche Al Rue, à Waulsort. Désormais, du fil barbelé protège l’espace de nidification, à cet endroit. C’est que ces (pas si) petites bêtes peuvent valoir des fortunes, au Pakistan ou en Arabie Saoudite. Alors que leur présence, ici, n’a pas de prix.