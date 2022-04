La descente de la Lesse en kayak depuis Gendron jusqu’Anseremme (12 km) a repris le 26 mars dernier, bien que l’activité ait dû être suspendue le premier week-end à cause des conditions météorologiques hivernales. Mais le retour du beau temps a vu arriver, durant ces vacances de Pâques, une bonne affluence de kayakeurs, soit environ 150 personnes rien que ce mardi.

" Lundi, il a gelé au matin mais à partir de 10h le temps est clément. Cette période est le moment idéal pour aller sur l’eau car le niveau est très bon. Et puis on se retrouve seul sur la Lesse avec des décors incroyables. C’est une expérience totalement différente qu’en été ", note Xavier Ethuin, membre de l’équipe de Dinant Évasion. En été, il peut arriver que 1800 kayaks soient mis sur l’eau en une journée seulement.

Le sentiment de tranquillité en cette période est partagé pour Denis, professeur d’éducation physique à Rochefort, habitué des lieux. Il est venu avec son fils âgé d’une quinzaine d’années. " En pleine saison il y a un gros afflux, on croise un kayak tous les 10-15 mètres ", témoigne-t-il. D’habitude, ils font la grande descente de 21km au départ d’Houyet mais celle-ci n’a pas encore pu ouvrir à cause du niveau de l’eau trop élevé.

Pour rappel, en 2020, le départ depuis Houyet n’avait pas pu se faire à cause de la crise du Covid et de la sécheresse. En 2021, des questions de taxation dans ladite commune avaient aussi forcé le patron, Olivier Pitance, à suspendre ses activités. Mais 2022 semble être l’année de la réconciliation et il y aura bien réouverture dans la deuxième moitié du mois d’avril (peut-être dès ce samedi 16), en fonction de la météo.

Plus loin, Émilie et John enfilent leurs chaussures derrière la voiture. Originaires d’Angleterre, près de Nottingham, ils sont arrivés une semaine plus tôt en Belgique et parcourent la région. Après une escale à Malmedy puis Bouillon, le beau temps les a entraînés vers Dinant.

Sur le parcours Gendron-Anseremme, les aiguilles de Chaleux, le château de Walzin et les deux barrages sont à voir. Comptez 2h30 de descente. Il est indiqué d’arriver avant 15h. Des départs en train sont programmés toutes les heures pour se rendre à Gendron.