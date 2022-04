Dinant : le projet street art se dessine mal

Grand projet lancé et financé par laVille de Dinant, avec le relais artistique du centre culturel local.Il s’agit d’égayer la cité en y réalisant des fresques sur des bâtiments. Des petites, mais aussi des grandes. Pour ces dernières, deux pignons de maisons ont été repérés, entre le bout de la Croisette et l’hôtel Ibis. De quoi marquer les esprits et lancer le parcours de "Street art" naissant, pour lequel des budgets assez conséquents ont été dégagés par laCommune: 30000€ ont été prévus pour 2021, 15000€ en 2022 et 2023. Voilà qui a permis de lancer un concours pour les fresques géantes (18000€), auquel pouvaient participer des artistes ou collectifs artistiques.Il fallait se manifester pour le 17 février dernier au plus tard.L’appel a rencontré un grand succès, avec une bonne trentaine de projets rentrés.