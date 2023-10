Ciney: pour leur quatrième concert, Théo et Simon font déjà la première partie d’une star, Tim Dup !

À la lueur des lampes de leur loge au théâtre de Ciney, qu’ils découvrent comme un temple, ils se souviennent du jour où ils se lancent, sur le ton de l’humour, un "tu verras, dans un an on jouera la 1re partie de Tim Dup". Quelque temps plus tard, Valérie Bodart, directrice du centre culturel, les appelle et leur demande de se produire en première partie d’un chanteur. "On a tout de suite accepté ", dit Simon. Ils ne le savent pas mais, en son for, Valérie voue aussi un culte à l’interprète de Mourir vieux ou Soleil noir. C’est aux Francofolies de Spa qu’elle propose à Tim de venir jouer dans son sanctuaire. Invitation aussitôt acceptée par le chanteur. "Je vais là où on m’invite.", dira-t-il avec toute la délicatesse qu’il incarne.

"Par curiosité, on a demandé à Valérie de qui il s’agissait, poursuit Théo, chamboulé. C’était Tim Dup. Il y avait quelque chose de très surréaliste dans cette histoire.". Alors, bien sûr, vendredi, au moment où les spots s’éclairent, les premières notes rencontrent un léger accro. Au premier rang, leur plus grande fan les encourage à reprendre de plus belle. La maman de Simon est aussi la coach vocale de Théo. Les voilà s’envoler pour une prestation de 30 minutes.

Leur sensibilité à fleur de peau a ému tout un public. La première chanson, sobrement intitulée Maman, est aussi la première de leur 1er album Partir, sorti en mars dernier. "Comme beaucoup, j’ai eu une adolescence assez compliquée à passer, avec des difficultés à m’intégrer dans un groupe à l’école. Notre première chanson est dédiée à ma maman, je lui dis que je suis différent et ce n’est pas grave. C’est la plus mélancolique même si le reste de l’album l’est aussi.", admet Théo. Conçu comme un voyage initiatique, l’album s’écoute d’une seule traite. "Il y a un trajet. La morale de cet album c’est qu’on a tous le droit d’être mal, mais il faut accepter de l’être pleinement pour se décharger de ça ensuite. "

Après T.O., Tim Dup a pris place derrière le piano. ©ÉdA

Pour le moment, un second album est en préparation. "Il sera plus un patchwork que le premier. Comme les émotions sont déposées, le deuxième est plus lumineux.", reprend Simon. Plus tard, ils envisagent de créer un album qui rassemblerait leurs deux premiers. La route est encore longue avant de fouler les mêmes scènes que leur idole mais n’empêche: ils l’ont fait, cette première partie.