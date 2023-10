Avec le castor, il se ronge les sangs

Pour Francis, un Cinacien de 56 ans, le bonheur n’est pas dans le pré mais autour de l’étang, celui qu’il possède et qu’il entretient, à proximité du domaine provincial de Chevetogne. Mais depuis deux ans, la belle sérénité a laissé place à de nombreuses tensions, principalement avec l’agent du DNF (nature et forêts) qui gère la zone. Celui-ci a dressé plusieurs PV à l’encontre du quinquagénaire, principalement pour des dépôts et mauvaise gestion de déchets. Francis aurait ainsi brûlé des bois de type lamellé-collé, des résidus d’un chantier, ce qui est parfaitement interdit. Pour son avocat, cet agent du DNF se comporte un peu comme "un cow-boy". "Il a été souvent vu en train d’effectuer des visites sur le terrain privé de mon client", assure le défenseur. Entre le prévenu et cet agent, cela chauffe visiblement à cause du… castor et de sa réintroduction dans la région. "Le castor a creusé de nombreux trous dans les berges de l’étang et mon client a dû financer des travaux avec une pelleteuse pour les réaménager. Et ça a coûté très cher", relève l’avocat de la défense. Tout cela a donc tendu singulièrement les relations entre le Cinacien et l’agent du DNF. Le premier, visé par l’enquête zélée du second, s’est finalement vu infliger une sanction administrative de 1000€, avec le sursis pour la moitié. Mais Francis voudrait voir cette peine financière totalement rongée par le tribunal dans sa décision attendue le 13 novembre.