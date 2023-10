Abattoir de Ciney: menace d’une très grosse amende

Durant plusieurs années, l’Afsca a mené de très nombreuses visites dans les installations de l’abattoir de Ciney.

Les inspecteurs ont estimé que toutes les règles en matière d’hygiène n’étaient pas respectées. "Dans certains cas, ils ont également relevé des absences d’indications en termes de traçabilité", rappelle Stéphane Herbays, pour le procureur du roi. Le substitut revient également sur les constats de l’agence pour la sécurité alimentaire relative au système de refroidissement pas suffisamment efficace pour réguler les températures là où transitaient des carcasses.

Pour le ministère public, tous ces manquements peuvent être regroupés dans quatre dossiers. À chaque fois, c’est une sanction d’amende de 80 000 € qui est requise par le parquet. On arrive donc à un montant global de 320 000 €.

Me Michael Donatangelo, pour la défense, veut la faire simple et efficace. Techniquement, les infractions ne sont pas contestées. "Dans ce dossier, il y a eu beaucoup de papiers, il y aura moins de bla-bla", glisse le conseil de la société Wama Beef et ses responsables.

"On cherchait la petite bête"

Mais quand il s’agit de déterminer la hauteur de la peine, le défenseur veut quand même donner quelques éléments de contexte. "Entre le vétérinaire de l’Afsca qui effectuait les différents contrôles et mes clients, le courant ne passait pas", résume Me Donatangelo. L’avocat fait comprendre que l’inspecteur avait l’art de "chercher la petite bête".

"Dans un abattoir, il y a une présence constante d’agents de l’Afsca et avec eux, cela se passait bien. Mais les tensions survenaient lors de ces nombreuses visites extérieures", continue le conseil de la défense.

L’avocat rappelle aussi au passage que l’abattoir tourne avec 48 travailleurs et une vingtaine de sous-traitants. "Certains sont plus ou moins consciencieux", avance le conseil. Mais les responsabilités finales pèsent sur les mêmes épaules. L’avocat explique encore qu’à la tête de l’entreprise, il y a eu une passation de témoin entre les générations. De nouveaux investissements ont été consentis pour s’assurer de la totale conformité aux normes du secteur. Bref, on repart de la bonne patte.

Me Donatangelo sollicite donc le sursis pour ses clients qui ne présentent aucun antécédent judiciaire. Avec une telle mesure, l’addition serait tout de suite plus légère et digeste. À condition de ne pas retomber dans de nouveaux travers.

Est-ce aussi la voie que va emprunter la juge Chantal Bourgeois ? Réponse le 13 novembre, date du jugement.