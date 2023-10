Ciney: des taxes de 2022 réclamées par e-mail ? Attention, c’est une arnaque !

La Ville prévient: "Il ne s’agit, en aucun cas, d’une procédure lancée par nos services️. Restez vigilants et ne payez pas ce qui est réclamé️. "

Ces arnaques par mail sont un véritable fléau et bien d’autres communes wallonnes ont déjà été victimes de courriels similaires, envoyés en leur nom et espérant arnaquer les administrés. La première des choses à faire si l’on reçoit un tel courrier informatique est de vérifier qui en est l’expéditeur et son adresse mail. Si elle est improbable, semble peu sérieuse, se constitue de lettres et de chiffres ou de noms n’ayant rien à voir avec le signataire du mail, il y a de fortes chances que ce soit un faux. Par exemple, si la ville de Ciney vous envoie un message informatique, il est probable que l’expéditeur ait une adresse se terminant par "@ciney.be".

Un autre indice sur une potentielle fraude peut-être donné par la présence de fautes d’orthographe et de formulations douteuses dans le texte du mail en question.