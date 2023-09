L’habitat léger à l’honneur ce week-end à Chevetogne avec Passion Robinson

Comme toujours sur les événements du parc, petits et grands pourront laisser s’exprimer leur créativité dans les ateliers : créations de (petites) cabanes en tous genres, land-art, initiation à la peinture à l’oeuf, …

Nouveauté 2023 : des spécialistes du “living outdoor” proposeront des initiations variées : balade sensorielle, initiation au packraft, allumage d’un feu, randonnée en forêt, reconnexion à la nature, village aérien… inscrivez-vous (sur place) à l’atelier de votre choix et vivez une expérience 100 % Outdoor.

Durant l’après-midi, Mamaliga Orkestar, La Valise, Kalypso Nation et DJ GrassMat’ (perché dans les arbres) vous proposeront des pauses musicales dans les plus beaux lieux du parc. Passion Robinson, côté “festival” : des ateliers, concerts, jeux et pauses gourmandes… En plus des 5 points de restauration habituels du parc, de nombreux exposants vous proposeront une pause gourmande dans votre journée de découverte.