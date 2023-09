Ciney : il est désormais interdit de se rassembler à plus de 4 personnes le soir dans le bas de la Rue Courtejoie

De nombreuses nuisances

Les Services de Police ont constaté récemment une recrudescence des plaintes de la part des riverains et des commerçants de la Rue Courtejoie. Ceux-ci dénoncent de nombreuses et récurrentes nuisances, principalement dans le bas de la rue. “Il s’agit de groupes d’individus alcoolisés qui occupent les trottoirs, gênent le passage et importunent les passants, de tapages, d’injures, de voies de fait, de dégradations, de coups et blessures, de menaces verbales, de vols et de consommation de stupéfiants. Notons que ces troubles à la tranquillité et à la sécurité publique sont également confirmés par les images des caméras de surveillance.” Le Bourgmestre Frédéric Deville a donc pris les dispositions nécessaires pour tenter de mettre fin à ces agissements. Toutefois, si malgré cette mesure, de nouveaux troubles à l’ordre public survenaient, celui-ci sera contraint de prendre des mesures “encore plus drastiques”.