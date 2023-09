Ciney: De Petter n'avait "jamais ressenti une telle volonté de gagner"

En signant à Ciney en mars dernier, jamais Fabian De Petter n’aurait pensé jouer les16es de la coupe de Belgique six mois plus tard. Et encore moins disputer une rencontre officielle contre une D1, ce qui a 11 chances sur 16 de se produire. "Malgré les ambitions nationales du club, j’ai alors signé pour une R1. C’est déjà génial d’avoir l’opportunité de jouer en TDM2, mais passer un tour en coupe directement, c’est la cerise sur le gâteau !", se réjouit le meneur de 24 ans. Passé à Braine après ses premières classes d’âge à Genappe, c’est à Waterloo que Fabian fait ses débuts en senior, en P1 d’abord avant six saisons au plus haut échelon régional. Après un an avec la R2 de Genappe, le Brabançon retrouve des sensations dans le collectif bien huilé des Condrusiens: "J’arrive dans une très bonne ambiance, dans un groupe qui a grandi ensemble et qui a pas mal d’automatismes. Que l’effectif n’ait que deux joueurs à intégrer, Anthony Tshiteya et moi, simplifie les choses. D’autant que nous mettons nos qualités à disposition du collectif avant tout. La manière de jouer cette saison me convient beaucoup mieux, et je me sens de moins en moins crispé au fil des matchs." Poursuivant des études de kiné après avoir terminé un master en éducation physique, son intégration est aussi facilitée par des liens forgés au sein de l’équipe universitaire de l’UCLouvain, qu’il coache désormais: "C’est sans doute via Malliar et Laroche que je suis tombé dans le viseur de Ciney".