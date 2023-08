À l'étroit, l'école libre de Leignon signe un bail emphytéotique de 50 ans avec la Ville de Ciney

"Nous n’avons pas de projet concret si ce n’est l’agrandissement de l’école parce qu’on manque de place. L’accroissement d’élèves se fait petit à petit… ", expose la directrice. Il s’agirait soit d’aménager l’étage ou de créer une annexe pour ainsi créer deux nouvelles classes et une salle de garderie digne de ce nom. En primaire, on compte quatre classes et deux en maternelles. Les élèves sont gardés au sein de la salle paroissiale où aucun matériel ne peut être entreposé. Ni espace de jeu, ni étagères de rangement.

L’école compte 110 élèves pour 7 enseignants à temps plein. La directrice elle-même travaille à mi-temps pour l’administratif, l’autre mi-temps en tant qu’institutrice.

L’école de la débrouille

Cette année scolaire sera l’année des devis et autres prises de température pour voir ce qu’il est possible de faire sur place. "On essaiera de rentrer un dossier complet au Programme Prioritaire des Travaux (PPT) de la FWB en 2024. Je connais des écoles où ça a pris plus de dix ans. Les classes containers seraient une solution temporaire mais la location tourne autour des 10 000 euros l’année. On regarde pour en acheter un ", dit encore Céline Gava.

Leignon voudrait également rénover ses toilettes pour les rendre plus agréables. Le confort du quotidien a toutefois été amélioré côté sécurisation de la cour de récré grâce à des subsides de la solidarité zonale namuroise. Un grillage a été posé.

C’est le lot de beaucoup d’écoles libres: trouver ses propres financements. Alors, le corps enseignant redouble d’imagination pour grappiller un peu d’argent. Pour que les calculs soient bons en fin d’année, ils multiplient les ventes: calendriers, sacs, pizzas, marchés de Noël, fancy fair… Une fois que ce sera possible, après signature du bail donc, il n’est pas exclu de rentrer d’autres demandes de subsides pour du petit matériel.

La commune participe aux frais

Par mois, le loyer s’élève à 378 €. Les frais du bâtiment seront partagés de moitié dans ce bail emphytéotique. Si le raisonnement n’est pas dans l’ordre des choses traditionnellement, comme relevé par Jean-Marie Cheffert (Action), le point remportera tout de même l’approbation du conseil à l’exception du groupe Écolo. Ces derniers demandant une réduction de loyer. "La commune n’y perdrait pas puisqu’elle récupérerait un bien qui a été amélioré ", analyse François Bouchat sans convaincre le collège. "L’attitude de la commune est toujours d’éviter l’appauvrissement.", dit l’échevin Jean-Marc Gaspard. "Je comprends mais ici elle va s’enrichir puisqu’elle aura un bien qui prendra de la valeur.", répond le chef de file Écolo.

La solution idéale serait que le pouvoir organisateur de Leignon rachète le bâtiment. Encore faut-il en avoir les moyens. "Si on achète le bâtiment, on devra aussi faire des travaux.", note Céline Gava.