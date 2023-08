Ciney: une nouvelle saison culturelle teintée d’humour, de drame et d’expos

Après cette introduction, place au programme: une bonne douzaine de soirées sont prévues. Le théâtre se paie la part du lion avec huit spectacles parmi lesquels émargent drame, le 15 novembre, vaudeville, le 20 décembre, théâtre de sens, le 17 janvier ou de documentation, l e 7 février. Place à Shakespeare et à Songe d’une nuit d’été le 27 mars. Le 17 avril, le soir, je mange du fromage, évoquera les dialogues entre Gorki et Tchekhov.

Deux soirées musicales sont également au programme: la première, le 13 octobre, sera poétique tandis que la seconde, le 13 mars, sera davantage symphonique. Cette dernière sera présentée avec Didier Laloy qui fêtera ses trente ans de carrière.

Pour lancer la saison

Deux spectacles de cirque sont aussi proposés: le premier, humoristique, in petto, en ouverture de saison, le 6 septembre. Le second, plus sérieux, sera interprété le 8 novembre. La clôture de la saison sera marquée par un one woman show avec Laurence Bibot le 22 mai.

Comme d’habitude, les enfants ne sont pas oubliés notamment le samedi sur le coup de 15h30. Deux spectacles de théâtre sont prévus, le 2 septembre pour les 2 ans et plus, le 21 octobre pour les 7 ans et plus. Ajoutons à cela deux concerts : le 16 décembre pour les deux ans et plus et le 20 avril pour les 4 ans et plus.

Expositions

Le CCC accueillera aussi neuf expositions: d u 24 août au 20 septembre sur une rétrospective sur les Forges de Ciney intitulée: 100 ans au paradis. Du 28 septembre au 3 novembre, place à Régénérescences: des œuvres de Françoise Jadin et Bénédicte Landenne. Du 11 au 25 novembre, les copines du Patch présenteront leurs œuvres.

Du 2 au 17 décembre, les peintres du Condroz seront de retour au centre culturel. Du 13 janvier au 17 février, des auteurs illustrateurs invitent à Toâ, Moâ… et le géant ? Du 26 février au 29 mars, il s’agira d’une exposition collective sur le thème: à la folie. Autre exposition ; celle de Justine Van Impe du 6 avril au 3 mai intitulée les formes et les couleurs. Du 18 mai au 1er juin: Figure, un mouvement artistique wallon présentera Strong-Her. La saison se terminera par les traditionnelles expositions de l’académie des Beaux-Arts de Ciney.

En pratique: le CCC propose trois formules d’abonnements: A: Théâtre et divers (12 spectacles), B: Théâtre (8 spectacles) et C ; 4 spectacles au choix pour les jeunes. Infos083/216565.