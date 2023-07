La délivrance pour Hélène Sensée, passée sous les 2min20 sur 800m aux championnats de Belgique

Pourtant, à Bruges, tout n’avait pas bien commencé pour celle qui a débuté l’athlétisme sur 1 500 m: "J’ai conduit pendant les trois heures de routes, nous avons eu des embouteillages, ce qui nous a retardés, et je n’ai eu que 30 minutes pour m’échauffer. Mais j’ai su gérer ce stress, ce qui est aussi une belle victoire personnelle."

Battre son ancien record

Arrivée à l’Arch à l’âge de 14 ans, Hélène s’est lancée sur 1 500 m avant d’avoir un coup de cœur pour le 800 m. "J’aime le fait de ne pas devoir réfléchir comme sur un 1 500 m. Le 800 m est une course rapide, un bon mix d’endurance et de vitesse. Même si, avec toutes mes blessures, je suis descendue sur 400 m, distance qui me sert aussi pour les courses de 800 m. Maintenant, j’alterne ces deux distances."

Pendant ces dix années de galère, Hélène n’a jamais pensé à abandonner et a pu compter sur son mental et sur le soutien de ses proches et de son coach, Claude Wilmet, "qui a toujours cru en moi". Mental qui a d’ailleurs été salué par son club après son chrono de ce samedi.

Désormais, Hélène peut se fixer de nouveaux objectifs: "Passer sous la barre des 2’16’’ et pourquoi pas battre mon ancien record, qui est de 2’13’’."