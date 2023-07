Ciney: des Français de Semur-en-Auxois aux Jeux de la vache

"On n’est pas forcément bons mais le principe c’est de s’amuser et de rencontrer nos amis belges", entame Jean Claude Pernette, premier adjoint au maire de Semur-en-Auxois, ville française proche de Dijon et jumelée avec Ciney depuis 1962. On les reconnaît de loin, les Français. Toutes les joues portent un trait bleu, blanc et rouge. Sur les tee-shirts, un logo en forme de cœur "Ciney + Semur", la première ville illustrée par une vache, la seconde par un coq. Et puis, on voit qu’ils sont surmotivés lors des épreuves, les jumeaux français !