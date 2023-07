Ciney: un programme sportif et festif, le 29 juillet, pour les 40 ans de la lutte contre le cancer

Un peu plus tard, l’association se lie d’amitié avec la Fondation contre le cancer. Et cela s’affirme au long des années.

Lors de son 20e anniversaire, Ciney contre le cancer peut compter sur la présence de Jacques Brel. Un événement !

Sportif et festif

Ce 29 juillet 2023, ce sera donc le 40e anniversaire et Ciney connaîtra une fois de plus sa journée contre le cancer avec un programme encore sportif mais aussi festif. 40 ans, cela se fête. La journée débutera, dès 9 h, et se prolongera dès 17 h. Il y aura des circuits pour marcheurs de 5, 10 ou 15 km et pour les cyclistes de 20, 30 ou 40 km. Tous seront parrainés par des amis ou des membres de familles ayant connu le cancer (pour les parrainages, on peut s’adresser au 083 21 60 83).

Les enfants ne sont pas oubliés. Dès 14 h, les enfants de 8 ans ou moins pourront prendre le départ d’un Run kids de 800 m. Une demi-heure, les 9-12 ans pourront se mesurer dans un Run kids de 1200 m. De 15h à 16 h, il y aura une initiation à l’aéroboxe, un sport complet pour garder la forme.

À partir de 18 h, place au volet festif avec des concerts de Stéréo Stypes et, à 20 h, de Romane Collin. Après 21 h, place aux DJ.

Entre-temps, le restaurant aura ouvert ses portes, à 18 h 30. Au menu, le traditionnel boulettes-frites servi sur réservation obligatoire avant le 22 juillet au 0470 56 66 83. Paiement sur place.

À 22 h, tirage de la tombola (billets en vente pendant toute la journée.)

En 40 ans, Ciney contre le cancer aura récolté 779 843 € (soit un peu plus de 31 millions de FB). On connaîtra le résultat de cette journée des 40 ans, à l’occasion d’une soirée Recover, le 14 octobre, à l’Institut St-Joseph où le chèque sera remis.

Qui veut peut aussi faire un don: soit pour plus de 40 € au BE13 0011 5326 6039 de Ciney contre le cancer, soit moins de 40 € au BE56 0000 0000 8888 de Fondation contre le cancer avec la communication: Ciney contre le cancer 2023.