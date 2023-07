Ciney: huis clos sur la santé du Collège communal après le retour au travail du bourgmestre et de la 1re échevine

D’aventure, Anne Pirson répond avoir été absente dix jours mais avoir repris le boulot il y a trois semaines déjà, en télétravail. "Comme ça les choses sont claires", dit-elle.

Le bourgmestre a quant à lui remercié l’échevin Jean-Marc Gaspard d’avoir fait fonction à sa place le temps de son absence, laquelle a duré deux semaines.

Mardi, Frédéric Deville et Jean-Marie Cheffert rapportaient un échange interne constructif bien que le second, prudent, attendait de voir la suite. "À mon niveau je suis de retour et je suis bien décidé à aller jusqu’au bout, partage le bourgmestre. J’ai traité un paquet de dossier à mon retour. J’avance, moi, de mon côté".

En début de séance, ses trois enfants étaient présents avec leur maman. "Ils voulaient soutenir leur papa dans sa reprise. Ça m’a aidé à passer les portes de l’hôtel de ville".