Schéma de développement territorial à Ciney: "Ne pas être une centralité peut aussi être un atout"

Quelles centralités pour Ciney ?

Le SDT distingue 3 types de centralités: urbaines de pôles, urbaines et villageoises. Il revient aux communes de définir ces centralités dans leurs schémas de développement communaux. Ciney retiendra dans ses plus grandes centralités: Ciney, Leignon et Haversin, en raison de l’offre de services. Guy Milcamps suggère d’y ajouter Achêne et Pessoux, pour leur proximité avec les grands axes routiers. "Les écoles y sont florissantes pour le moment et il y a un intérêt de soutenir ces endroits", dit-il.

François Bouchat, chef de file Écolo, se veut plus nuancé. Pour lui, ces villages ont une offre de service faible, outre les écoles. En conséquence, ils généreront une mobilité plus accrue, au bénéfice de la voiture et au sacrifice, si on peut le dire ainsi, de la mobilité active. Ce qui n’est pas le but du SDT. Il s’agit aussi de ne pas "alimenter les classes conteneurs", comme c’est déjà le cas à Achêne et Pessoux. "Ne pas être une centralité peut aussi être un atout ".

Mépris des propriétaires privés

Pour Jean-Marie Cheffert, conseiller de la liste Action, il y a mépris du gouvernement envers les communes rurales dans ce dossier et plus particulièrement mépris des propriétaires privés. Car certaines conditions urbanistiques seront plus contraignantes qu’à l’heure actuelle. Proportionnellement, trois maisons sur quatre devront être bâties en centralité. "Qu’en est-il de ceux qui ont des terrains à bâtir hors de ces zones ? Il y a non-respect de la propriété privée ! " s’indigne-t-il. Les citoyens avaient jusqu’au 14 juillet pour émettre des remarques à l’enquête publique. Peu sont ceux qui se sont manifestés. "Qui avait connaissance de cette enquête parmi les propriétaires privés ? On nous prend pour des marioles", dit encore Jean-Marie Cheffert. Action vote à l’encontre du point. Pour François Bouchat, il s’agit de ne pas faire peur aux citoyens, les permis octroyés étant déjà répartis dans ces proportions à Ciney. Écolo vote pour.

Guy Milcamps relève enfin que Ciney aura épuisé ses zones de développement urbanistique bien avant 2050. "Quand le SDT se mettra en route, il concernera surtout la Zone d’aménagement communale concertée (ZACC) de l’Avenue de Namur. Alors il faudra démolir pour reconstruire. Quoi ? La rue Piervenne ? On ne va pas construire de ville sur la ville. "