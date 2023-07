Mais à Haversin, village cinacien, la locution prend peut-être un autre sens depuis cette matinée royale du vendredi 13 mai 1966.

En effet, la famille royale belge conserve un profond ancrage dans la région depuis plus d’un siècle et ce depuis que Léopold Ier a fait l’acquisition du château de Ciergnon. C’était en 1840.

Pendant des décennies, les souverains, lors de leurs séjours condrusiens, privilégieront les chemins de fer pour leur déplacement depuis et vers leur résidence d’été.

"D’après la tradition orale, jusqu’en 1890, la gare de Ciney était la gare royale. Léopold II y descendait régulièrement", relate Amand Collard, pour le cercle historique de Ciney. "Il se raconte qu’un jour, le souverain a manqué une marche en descendant du train. Et sa chute aurait fait rire les personnes présentes. Vexé, il aurait dit qu’il ne mettrait plus jamais un pied à Ciney." Haversin serait ainsi devenue la nouvelle gare royale.

Et ce 13 mai 1966, la station aurait même pu prendre le titre d’impériale. Ce vendredi-là, la gare connaît une belle agitation matinale. Des centaines d’écoliers venus du village mais aussi de Serinchamps et de Pessoux se massent sur les quais.

L’ambiance monte d’un cran quand plusieurs véhiculent officiels traversent le passage à niveau. A leur bord, le roi Baudouin et la reine Fabiola et leurs hôtes: Élisabeth II d’Angleterre et son époux Philip, le prince consort.

La monarque la plus célèbre du globe était en visite officielle dans notre Royaume.

Quatre fois royale

Dans le journal Vers L’Avenir, on apprend ainsi que la Reine Élisabeth avait revêtu un manteau bleu ciel. Deux fillettes lui ont offert des fleurs. L’une d’elle est Isabelle Davin, la fille du bourgmestre de l’époque. Dans les rues avoisinantes, les Union Jacks, les drapeaux britanniques, flottent aux côtés des étendards noir-jaune rouge.

Dans un autre journal, on siffle le départ du train royal à 10 h 02, avec un dernier au revoir de la main d’Élisabeth et Fabiola.

"Les Haversinois ont eu l’honneur d’accueillir des couples royaux à quatre reprises", a pu répertorier Amand Collard.

Le 23 septembre 1962, Baudouin et Fabiola avaient pris le train à Haversin pour partir vers Namur et y célébrer leur Joyeuse Entrée.

Le 21 septembre 1964, les locaux sont venus saluer Olaf de Norvège, avant son départ vers Bruxelles.

L’ultime épisode royal de la gare d’Haversin s’est déroulé le 24 septembre 1966, avec la visite des souverains de Thaïlande. "Le Roi Bhumibol était immensément riche", rappelle l’historien d’Haversin. "Sa fortune était estimée à 21 milliards d’euros. Heureusement que des travaux avaient été effectués quelques mois auparavant pour restaurer la place de la gare, sinon, le village aurait montré une piètre figure", s’amuse Amand Collard, friand des petites et grandes histoires qui ont marqué sa région.