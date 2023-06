Yuba, la page de pub venue du Condroz à vélo ou avec des hommes-sandwichs 2.0 (vidéo)

©Yuba Agency

Être vus, c’est le but avoué des sherpas ou cyclistes de Yuba, l’entreprise publicitaire sovetoise qui revient de loin mais fourmille d’idées et décroche des contrats plus loin que le Condroz ou le Namurois, en Wallonie et à Bruxelles, mais aussi à Paris ou près d’Amsterdam. " Yuba, ça veut dire Your Urban Buzz Agency", explique Cyril Hénin, le fondateur.

L’aventure trouve ses prémisses en 2017, avec un associé et sous un autre nom: Tag Ad. De la publicité par marquage au sol. Une idée qu’a fait évoluer Cyril, passionné de marketing urbain, dès 2019, avant d’être rattrapé par le Covid. "Il n’y avait plus personne dans la rue, j’ai dû licencier mon équipe. Je me suis retrouvé seul pendant un an de pause. On a le nez dans le guidon quand on crée une boîte, je devais contourner le mur et retrouver ce pourquoi je m’étais lancé là-dedans. Surtout pour le plaisir, avant le fric, bien sûr. " Self-made man, Cyril Hénin est originaire de Virton mais c’est à Louvain-La-Neuve qu’il a eu l’étincelle. "J’étais censé y faire mes études en marketing. Mais j’aimais bien quand tout était fait et qu’il n’y avait plus qu’à vendre, alors j’ai stoppé mon cursus et me suis lancé. Aujourd’hui, je suis revenu là où je me suis arrêté: je développe de nouvelles idées puis je vends."

Sourire et piraterie, en bon père de famille

Yuba dispose déjà d’une flotte diversifiée. Petit tour du propriétaire:

– le clean tag, "un motif qu’on place sur la voie publique à travers un pochoir avec de l’eau de récupération à très haute pression. La pub disparaît au fur et à mesure que l’endroit se resalit."

– le chalk tag, "des graffitis à la craie, colorés, effaçables"

– la remorque publicitaire. " ça entre dans le guerilla marketing, sauvage, en milieu plus rural. La piraterie fait partie de notre job, en bon père de famille: nous ne plaçons pas les remorques dans des ronds-points ou sur des parkings, nous les mettons sur les bords de route mais avec suffisamment de recul pour qu’elle ne soit pas happée par un camion, qu’elle n’offre pas de prise au vent. Quand il y a une plainte, nous enlevons. Nous changeons d’endroit régulièrement. "

– le vélo, " c’est notre produit best-seller. Sa simplicité fait son efficacité et il est dans l’air du temps. Nous ne pédalons pas comme des cow-boys, nous nous arrêtons, parlons avec les gens, distribuons des flyers. Le vélo et sa charrette, c’est 3 m2 de visibilité, la même chose qu’un arrêt de bus, mais avec sa mobilité la surface augmente. J’ai commencé avec les vélos de papa et maman et, aujourd’hui, nous faisons 5 actions à vélo par semaine, 100 000 km par an par bécane."

– les sherpas, les humains-sandwichs 2.0. " C’est l’alternative hivernale ou nocturne aux vélos, mais aussi quand l’espace est trop restreint pour se frayer un passage, en festival ou en brocante. Nos sherpas portent sur le dos un caisson à usage unique sur lequel une phrase défile par rétro-éclairage. Les écrans vidéo et tactiles arrivent. Mais le sherpa n’est pas toujours mon 1er choix, car moins écologique que les autres formules."

– l’accroche-porte. " C’est le concurrent des toutes-boîtes, qui tente de résister encore et toujours à l’envahisseur mais perd en efficacité. Avec lui, nous allons chercher des gens qui ne reçoivent plus de pub grâce à l’autocollant “no pub”. 9 personnes sur 10 sont obligées de prendre le prospectus en main. En bien ou en mal, le client qui nous a engagés est vu et s’il fait un geste, l’opération peut être un succès. Pour 1 000 maisons, nous avons une moyenne de 25 prises de contact, c’est énorme."

"Ce sont mes gars"

Du bagout et de la franchise, Cyril n’en manque pas mais il casse aussi l’image du publicitaire mercenaire.

S’il arrive à gagner des parts de marché là où les voies de publicité traditionnelles sont en perte de vitesse – notamment à cause d’internet et des réseaux sociaux –, il pense le devoir à son esprit d’entreprise mais aussi d’équipe, à son éthique et son envie de faire de Yuba un sport de contact. "Je veux ramener l’humain dans le milieu, avec du sourire, du dynamisme. Yuba, ce sont 6 ouvriers – 2 au bureau, 4 sur le terrain – et moi qui, à 30 ans, suis le plus âgé de la bande. Sur place, ce sont toujours mes gars, pas des étudiants, pas des jobistes." Sauf en cas de grosse action demandant du renfort. "Je crois que ce qui fait la différence, c’est que, au-delà de véhiculer un message, les équipes sont briefées, deviennent des ambassadrices de la marque du jour." Pas de panaché, la petite société condruzienne roule ou marche pour un client à la fois. Avec des limites ? "Pas de politique, ni de religion. Nous pouvons louer le matos mais nous ne nous affichons pas."

Porteur pour les donneurs

Tout est possible, en concertation avec la forme et le fond du message que veut porter le demandeur. "Nous nous déguisons régulièrement en globules pour sensibiliser au don de sang à la Croix-Rouge. Elle met désormais systématiquement un camion de collecte à proximité de notre rayon d’action. Nous nous promenons dans Namur, interpellons les gens qui font leur shopping et leur disons que s’ils ont 5 minutes, ils peuvent faire une bonne action. En une journée, nous avons permis 200 dons de sang, le résultat obtenu après plus d’une semaine dans un centre Croix-Rouge."

