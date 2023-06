Ciney : mais où va-t-on planter les trois éoliennes ?

Eoly Energy, société établie à Braine-l’Alleud et productrice d’énergie pour Colruyt, est pionnière dans le domaine de la production et de la distribution d’énergie puisqu’elle a construit sa première éolienne, dans les années 90, et en compte 18 aujourd’hui. Elle souhaite notamment planter des éoliennes dans le voisinage de ses grands magasins.

Trois à Achêne, donc. Voici ce qu’on sait. Les trois machines auraient une hauteur entre 180 à 200 m. Un détail qui a fait sursauter l’assemblée dans laquelle, outre l’équipe du service urbanisme de la ville de Ciney et son échevin compétent, on notait la présence de Jean-Marie Cheffert, conseiller communal et président du BEP Expansion économique ; le bourgmestre de Dinant, Thierry Bodlet, et l’échevin Étienne Marot, de Houyet. Eoly notait "que ces deux autres communes seraient susceptibles d’être affectées par le projet".

Outre l’ancienne échevine Christine de Pret du Bois d’Asche et le conseiller communal Luc Fontaine, aucun autre membre du collège cinacien n’a fait acte de présence… Ce projet d’éoliennes, s’il voit la vie, fera partie des 70 machines prévues dans la région et les échevins et bourgmestre, absents, l’avaient déjà dénoncé lors d’une réunion, il y a quatre ans.

Indice sur la position ? L’une des trois serait à proximité de V3-Manupal, une entreprise de travail adapté (ETA) agréée par l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) qui emploie 120 personnes, au 33 de la rue du Parc Industriel. Son directeur était dans la salle. Il semblerait, mais cela n’a pas été dit, que l’ETA ait joué un rôle important puisqu’elle bénéficierait d’une ligne directe de l’éolienne. Le nouveau petit parc éolien d’Achêne serait établi, là, car c’est un bon gisement venteux, proche du zoning.

Premier à poser des questions, au début du débat, Jean-Marie Cheffert s’est étonné que ni les riverains, ni le BEP, ni lui en tant que conseiller communal, n’aient eu vent du projet. Or le parc serait sur le territoire d’un parc d’activités du BEP et le collège cinacien n’a pas informé le conseil communal alors qu’il était au courant…

L’ignorance pose questions

À propos de V3-Manupal, l’ancien bourgmestre se pose la question de savoir si l’entreprise a besoin d’une éolienne. Une éolienne suffirait, pourquoi trois ?

Pour l’endroit où les éoliennes s’implanteraient, a répondu le représentant d’Eoly, on a identifié un périmètre mais pas fixé les lieux, c’est au bureau d’études de le dire. Mais le projet doit être rentable. Quant à la hauteur: plus haut l’éolienne est, plus de vent il y a et donc plus d’électricité… "On ne trouve plus des éoliennes de 150 m."

L’échevin houyetois, Étienne Marot, s’est demandé, vu l’ignorance de l’implantation des machines, comment prendre contact avec les propriétaires des parcelles. Réponse: nous avons déjà une série d’accès avec des propriétaires, on ne sortira pas du périmètre prévu.

Si le permis unique d’urbanisme est accordé – fin 2023 –, il verrait le jour en 2026. Après une bonne heure trente, les carottes étaient cuites. Le meneur de la réunion avait annoncé l’horaire, en début de réunion, et il l’a fait respecter… pas toujours objectivement. Un membre du public le lui a dit.

Dans les quinze jours suivant cette RIP, toute personne qui veut donner son avis, ses observations, ses suggestions, ses demandes de mises en évidence sur ce parc éolien peut le faire. Soit, jusqu’au 27 juin inclus par écrit au collège communal de Ciney, 35, rue du Centre à 5590 Ciney en joignant une copie au demandeur Eoly Energy S.A. 9B-9B-3 boulevard de France à 1420 Braine l’Alleud. Ou par mail à info@eoly-energy.com.