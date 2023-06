Bière et fromage pour les 62 confréries amies au 63e chapitre du Franc Thour Notre-Dame de Ciney

Dès le début de cette manifestation folklorique et gastronomique, l’ambiance s’annonçait, malgré la chaleur, assez joyeuse. Ne fût-ce que par le chant d’entrée vantant la Chevetogne, la bière de la confrérie, que celle-ci préfère "parce qu’elle est blonde et wallonne", sur l’air de la Caissière du grand café, repris en choeur par le public et les confrères locaux. Une nouvelle spécialité a aussi été présentée: la tartinette au Collégial. Qu’est-ce que c’est ? Un fromage issu de la tradition fromagère du Condroz, né du Pôle fromager provincial sis dans le domaine de St-Quentin, et aujourd’hui repris en mains par des cultivateurs locaux qui se sont dotés d’une fromagerie moderne à Hamois.

Une fois la bière bien honorée, dans un verre géant, par le confrère Aigret, les choses un peu plus sérieuses, mais toujours très amicales, pouvaient commencer. Tout d’abord, l’accueil des futures mis à l’honneur. En premier, Claude Clarembaux, fils d’un co-fondateur de la confrérie, qui d’Aspirant est passé Grand Compagnon. La gent féminine allait, elle, être majoritaire à prendre du galon: l’échevine de l’enseignement communal, Laurence Daffe ; une employée du GAL et spécialiste de l’alimentation et fondatrice de l’Association fromagère du Collégial, et Pauline Decorte, spécialiste des expositions au centre culturel de Ciney et cycliste à ses heures. Elles ont précédé l’adoubement des deux invités masculins: Frédéric Rolin du comité des fêtes de Ciney et le Commandant Pierre Remacle, du Camp Roi Albert de Marche. Un membre de chacune des confréries présentes a été honoré du titre de Compagnon d’honneur. Et, déjà, le fumet du banquet à sept services venait "agresser" les narines de toute l’assemblée, à la fois sur scène et dans la salle.