Havelange : un dimanche aux fraises, profitant des joies du direct

On pouvait même y cueillir ses fraises, pour un prix plus que raisonnable, et écouter des contes. Il y avait foule sous un soleil très agréable. On entendait même parler des langues étrangères.

Pour se rendre dans les champs, le fermier mettait à la disposition des participants, chariot et tracteur. Un vrai plaisir pour petits et grands, cueillant et goûtant des fraises à gogo.