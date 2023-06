Retour tragique des Apéros cinaciens : l’attitude de la compagnie d’assurances laisse perplexe

Le choc a été fatal à la jeune fille. Son compagnon, projeté dans un champ, a réussi à regagner la route malgré ses 19 fractures. C’est un combi de police qui passait par là qui l’a aperçu.

La conductrice, qui avait pris la fuite, a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis en juin 2020 par le tribunal correctionnel de Dinant. Ce mardi matin, l’affaire est revenue pour les intérêts civils. Me Gillet réclame notamment pour son client un dommage moral de 60.000€, lié à la perte d’un être cher ainsi que 36.000€ de frais et de débours. Un préjudice ménager est aussi réclamé.

L’assurance de la conductrice en faute conteste certains montants. “Concernant la perte d’un être cher, ils se demandent si le couple était viable alors qu’ils étaient ensemble depuis quatre ans. On conteste l’achat de 4 livres effectué par mon client pour qu’il puisse occuper son temps durant son hospitalisation qui a tout de même duré 172 jours ainsi que celui d’une paire de chaussures, qui a dû être découpée après l’accident. Cet état d’esprit me laisse perplexe”, plaide Me Gillet.

Si elle représente les intérêts de la compagnie d’assurances, Me Scholl n’a pas caché sa déception quant à l’attitude de celle-ci. “On chipote pour 200€ et on fait les marchands de tapis pour des choses qui n’en valent pas la peine alors qu’on devrait se réjouir que ce monsieur aille mieux. En tant qu’avocate, il y a des choses difficiles à vivre. ”