Ciney: 93.406€ réclamés pour le vol d’outillage dans une vingtaine de camionnettes chez Ronveaux

Une vingtaine de camionnettes de l’entreprise Ronveaux de Ciney ont été visitées, en février 2017. Les voleurs ont pénétré sur le site après avoir réalisé découpé la clôture. “Et ils ont brisé les vitres des camionnettes. Elles étaient toutes équipées de la même manière en outillage. Il y avait des visseuses, des marteaux perforateurs, etc. ”, plaide Me Gillet, qui représente les Ets Ronveaux. Les malfrats ont également visité les bureaux et ont dérobé du matériel informatique.