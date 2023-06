L’invitation émane de la société Eoly Energy, de Braine-l’Alleud, qui projette d’introduire une demande de permis unique en vue de réaliser un parc de trois éoliennes à proximité du parc d’activité économique. La société est connue dans la commune: elle a déjà planté quatre engins à Sovet.

Dans son avis à la population, Eoly Energy indique que ce projet a notamment pour but d’alimenter en énergie verte l’entreprise V3-Manupal (ex-Village n°3) toute proche. Cette Entreprise de travail adapté agréée par l’AVIQ emploie 120 travailleurs. Contacté, le directeur de l’entreprise, M. Leboutte, nous a déclaré qu’il n’avait pas suscité le projet d’Eoly Energy. Il en profitera si le projet voit le jour, c’est tout. Il n’a pas pu nous préciser l’endroit où le parc sera établi. Sera-ce sur un terrain industriel, sur un terrain agricole ? Il semble que peu de personnes le savent à cette heure.

À proximité de l’entreprise, déjà bien fournie en panneaux photovoltaïques, on a installé un mât de mesure. Cet outil sert à évaluer l’intérêt venteux et le contexte écologique du site. La structure métallique est équipée de girouettes et d’anémomètres sur trois niveaux, permettant de mesurer l’orientation et la vitesse des vents.

De son côté Eoly Energy note sur son site internet que "l es parcs industriels sont des sites parfaits pour les éoliennes".

Les communes de Dinant, Houyet et Ciney ont été désignées comme susceptibles d’être affectées par le projet. Lors de la demande de permis, l’enquête publique sera menée sur les trois territoires.