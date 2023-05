Ciney: un long mais pas lent week-end, 207 véhicules en excès de vitesse, parfois gros !

Le jeudi 25 mai, les policiers ont ainsi organisé des contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires, sur le site du marché couvert de Ciney, à partir du flot de véhicules circulant sur la route Charlemagne et la N4. Des motards et deux agents de l’Autosécurité, avec leur unité de contrôle mobile, étaient aussi de la partie. Au total, entre 9h et 14 h, 18 véhicules ont été ramenés au marché couvert: tracteurs routiers, camionnettes, semi-remorques, camions et camionnettes. Total des amendes perçues immédiatement: 3 151 €. Que leur reprochait-on ? Des surcharges, un pneu endommagé, des défaillances dites majeures, un extincteur manquant ou périmé, des problèmes de freins ou de feux stop, etc. Pour une utilisation du GSM au volant, les policiers ont aussi perçu sur-le-champ la somme de 1 894,02 €.

Une moto à 139 km/h en zone 70

Le samedi 27 mai, ce sont des contrôles de vitesse qui ont eu lieu sur la RN 938 menant à Durbuy. La vitesse y est limitée à 70 km/h. Sur 1 617 véhicules contrôlés, 85, dont 17 motos, étaient en infraction. Vitesse maximum constatée: 127 km/h pour une voiture et 110 pour une moto. 25 véhicules ont été interceptés et 5 conducteurs (un motard et quatre automobilistes) se sont vus retirer leur permis de conduire immédiatement. Pour GSM au volant, on a aussi noté cinq perceptions immédiates. Des PV ont également été dressés pour défaut d’assurance, défaut de contrôle technique (ou celui-ci était périmé depuis plus de six mois), défaut d’immatriculation et conduite sous déchéance de conduire.

Le dimanche 28, au même endroit, entre 10h et 18 h, 2 041 véhicules ont été contrôlés. 122 étaient en infraction, dont 22 motos dont une a été flashée à la vitesse maximale, pour ce contrôle, de 139 km à l’heure.

37 véhicules ont été interceptés. Neuf conducteurs ont été interceptés et se sont vus priver de leur permis de conduire.