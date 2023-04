Ciney: le premier "Sist’as Market", c’est ce dimanche

Et puis il y a tous les à-côtés. Ce dimanche, elles proposeront pour la première fois le "Sist’as Market", un marché de 15 créatrices qui prendra vie au premier étage du bâtiment. Le critère de sélection: des objets durables et vintage. "On aura des objets et des vêtements de seconde main, le reste c’est de l’artisanat. On a aussi une personne qui propose de la papeterie vintage et des objets insolites de bonne qualité. Ce n’est pas du brol qui vient de Chine. On a de la chance, les gens qui nous ont sollicitées font des jolies choses et c’est lié aux envies de notre public. Un public qui regarde à ce qu’il achète, à ce qu’il mange, à ce qu’il porte. ", partage la jeune dame.

Un espace de déploiement

Une des volontés de Julie et Chloé est de laisser de la place à celles et ceux qui voudraient développer leur activité mais n’ont pas les moyens pour le faire. Parmi les créatrices présentes dimanche, les meubles "Ziba" de Géraldine. Elle est spécialisée dans la revente et la restauration. "Elle débute son activité complémentaire en même temps que le marché. Elle va aussi collaborer avec nous à long terme en nous laissant des objets à vendre comme le miroir là-bas ou la petite étagère blanche ", montre du doigt Chloé.

On pourra aussi compter sur la présence de "Tête-à-claque", des pulls évolutifs en phase avec la slow fashion – la coupe est ainsi faite qu’elle peut convenir à des enfants de 3 à 6 ans -, mais également sur une tisanière, une peintre, une céramiste. Déjà plus de 320 personnes se sont inscrites à l’événement Facebook, même si l’entrée est libre et illimitée. Au rez-de-chaussée, il sera possible de manger. Pas de réservation possible, pour que tout le monde puisse s’attabler.