Ciney veut remplacer son parc de caméras de surveillance

"Les plus vieilles caméras ont plus de dix ans. Nous avons besoin d’un système opérationnel", a exposé le bourgmestre Frédéric Deville (ICI) lors du conseil communal, ce lundi.

Les conditions du marché public et le mode de passation ont été approuvés. On estime à 50 000€ TVAC l’installation de douze caméras. La pose se fera cette année, en deux temps pour permettre une maintenance semestrielle: soit six caméras en mai et six en novembre. "On va commencer par remplacer les premières installées, et ainsi de suite, pour avoir un parc opérationnel à 100% d’ici cinq ou six ans", souhaite le bourgmestre.

L’opposition Écolo s’est abstenue sur le point, questionnant l’utilité réelle des caméras. Depuis longtemps déjà, le groupe émet des doutes, avec cette impression de plutôt déplacer les problèmes de délinquance. "Est-ce qu’il y a une réelle corrélation avec une diminution des délits ? Aujourd’hui on ne le constate pas car on n’a pas de relevé clair", déclare François Bouchat.

Il a finalement été convenu avec le Collège que le débat ait lieu au prochain conseil de police. La conseillère Valérie Van Heer y représentera le groupe Écolo.