Ciney: Jacques Trépant, grand monsieur de la culture, est décédé

La cérémonie religieuse de ses funérailles, dont il a longuement préparé la mise en scène, sera sa dernière œuvre. Les amis et connaissances de Jacques Trépant, ses anciens élèves du collège Notre-Dame de Bellevue la découvriront ce vendredi, en l’église d’Anseremme. Quelques-uns des amis du défunt et sa famille en assureront la réalisation, avec le célébrant. C’était un des désirs de Jacques Trépant, un culturel au sens propre de ce mot. Qui ne se souvient pas du Grand Meaulnes dont il fit une œuvre collatérale, et de celui qui fut aussi un fervent du cinéma d’art et d’essai.