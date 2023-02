Ciney : il déjeune à la bière puis frappe sur sa compagne

Les deux scènes de violence ont eu lieu dans la voiture à la suite d’une dispute. Le prévenu ne reconnaît qu’une bousculade et une gifle. Six jours après avoir été libéré sous condition, il s’est introduit chez sa compagne en pleine nuit et l’a menacée avec un couteau de cuisine. Celle-ci a contacté la police lorsqu’il s’est endormi.

Depuis 1999, ce Cinacien en est déjà à dix condamnations correctionnelles. La dernière en date : quarante mois avec sursis probatoire, en juin 2018, pour des faits similaires sur une ancienne compagne. Toutes reposent sur un fond d'alcoolisme. Le prévenu déjeune à la bière. Le jour où il a mis une gifle à sa compagne, il avait déjà bu 3X50 cl de bière avant d'aller la conduire au travail. "Cela peut aller jusqu'à 10 bières de 50 cl par jour, couplées à d'autres alcools plus forts", poursuit le parquet de Namur.

Le principal intéressé sollicite une ultime chance. Il aimerait suivre une cure dans un centre fermé. Jugement le 1er mars.

S. M.