Manu Rousselle remplace David Maucq à Ciney

Ciney avait anticipé l’affaire et était en contact depuis quelques temps avec Manu Rousselle, l’ex-coach d’Aische tant apprécié chez les Hesbignons et dont le départ avait surpris en début de saison. Son arrivée dans la capitale du Condroz reste aussi une surprise. « Malheureusement David Maucq ne changera pas, autant il peut être très sympathique, autant il est parfois insupportable, résume « Dédé » Daoust au moment de nous apprendre la nouvelle du licenciement de son coach en place. « Pour une question de résultats en dents de scie ces derniers temps et pour une question d’ambiance aussi », conclut-il. Ciney ne reste donc pas sans coach et c’est un entraîneur d’expérience qui rejoint les « Bleus ».