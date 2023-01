Ciney demande quatre distributeurs supplémentaires à Batopin

Les distributeurs de billets ne sont plus monnaie courante à Ciney depuis que Batopin (consortium des banques CBC, Belfius, ING, BNP Paribas Fortis) a installé ses quatre machines dans le bas de la rue du commerce dans une seule et même implantation. C’était en novembre dernier. La conseillère Écolo France Masai s’est saisie du sujet ce lundi au conseil communal en interpellant le collège. Elle souhaite qu’il se positionne via une motion.