Piscine de Ciney: 6 mois après avoir baissé la température, quel bilan ?

Six mois plus tard, l'échevin Gaëtan Gérard est mitigé. "On pense que l'impact ne vas pas être mirobolant." Pas encore assez de chiffres pour se faire une idée précise et "c'est actuellement très difficile de calculer un ratio entre l'impact des économies réalisées et l'augmentation du prix de l'énergie". Sans surprise, ce n'est pas la solution magique.

Le collège communal estime qu'il faut apporter une solution structurante. Seule possibilité pour espérer réduire les coûts. "Pour 2023, nous avons budgétisé une enveloppe de 100.000 euros pour des travaux visant à faire des économies d'énergie. Entre 80 et 85.000 € seront consacrés au placement de panneaux photovoltaïques et au remplacement de la chaudière."

La fermeture de la piscine n'est pas à l'ordre du jour ni la réduction des jours ouvrables comme cela se fait par exemple à la piscine de Marche-en-Famenne. "Fermer une journée par semaine ne permet pas de faire des économies d'énergie mais bien de personnel."

Ces travaux, Ciney s'apprête à les faire seule. "Au niveau des régies (les associations en charge de la gestion des complexes sportifs), nous sommes les parents pauvres, comme lors de la crise covid", assure l'échevin. Et la situation pourrait même être bien plus compliquée: "Lors de la période covid, nous avions enregistré une perte de 100.000 €. Pour la crise énergétique, je dirais qu'au bas mot, nous serons à 150.000€".

Gaëtan Gérard se dit qu'à terme, une mutualisation des coûts des la piscine avec d'autres communes devrait être envisagée. D'autant qu'un usager sur deux de la piscine ne serait pas un habitant de la commune.

En attendant, la Ville ne compte pas non plus sur une aide la Région wallonne. "Nous ne pouvons en effet pas aidé financièrement sur l'aspect gestion", admet Stéphanie Wyard, porte-parole du ministre wallon Dolimont, en charge des infrastructures sportives. Par contre, nous invitons les porteurs de projets à rentrer des demandes pour des subsides dans le cadre de travaux de rénovation. Il faut savoir que dans le cas de Ciney, par exemple, la chaudière et les panneaux photovoltaïques peuvent être subsidiés." L'échevin regrette que dans le cas de subsides, les délais soient jugés trop longs. Le cabinet du ministre Dolimont nuance cette affirmation: "En théorie, la demande peut prendre jusqu'à un an. Mais depuis que nous sommes là, jamais un dossier n'a mis 12 mois." L'attachée de presse souligne que "75% des dossiers incombent aux porteurs de projet". En d'autres termes, mieux un dossier est ficelé, plus facilement et plus rapidement, il a des chances de passer.