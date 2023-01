Les dégâts sont importants. Les malfrats se sont introduits dans la propriété en coupant un grillage puis en perçant un trou dans un mur du bâtiment. À l’intérieur, tout a été retourné et du matériel endommagé. "Si vous avez vu ou entendu quelque chose merci d‘avertir les services de police. Il est possible qu’ils soient passés par la rue de l’indépendance. En tant qu’indépendant, nous nous levons tous les jours pour ouvrir notre commerce familial, le faire évoluer du mieux qu’on peut, essayer d‘avoir le meilleur service possible pour nos clients et ce grâce à l’aide de nos fidèles employés également… et ce matin tel fut notre dégoût en découvrant ce carnage. Vol, dégâts matériels, impacts psychologiques et j’en passe", peut-on lire sur Internet.